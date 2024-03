Otra vez por bocón: Concejal García involucrado en una denuncia penal por sus dichos

Luego de que semanas atrás se viralizara un video desde las redes sociales del concejal capitalino José García Alcázar, donde declaró que: "Está lleno de ñoquis, está lleno de ladrones, está lleno de gente que la levanta en pala", dos periodistas elevaron una solicitud formal a la Fiscalía Penal instando una investigación exhaustiva sobre las acusaciones vertidas por el edil.



El pedido lo realizaron Paula Poma y Moisés Koss, y persigue la intención de esclarecer lo vertido por el edil capitalino, al tiempo que busca lograr identificar a los presuntos responsables de estos supuestos actos de corrupción.

El Concejal indica: "Cuando dije los políticos, diputados, senadores y funcionarios que no estén a la altura de su trabajo, es simple, que se vayan a su casa, que la gente los saque a patadas en el traste. Es verdad, está lleno de ñoquis, está lleno de ladrones, está lleno de gente que la levanta en pala ¿Pero saben qué? No es al que se le conoce la cara. Averigüen, investiguen, son aquellos que están bien escondiditos como ratones que no les conocemos la cara y que son los que realmente se enriquecen a costa de la gente", había lanzado en su video.





El mismo García es quien tomo notoriedad pública cuando dijo merecer el sueldo de un millón de pesos que cobraba en su momento porque trabajaba 24 horas al día: “El funcionario que no esté a la altura de lo que gana, que se vaya a su casa. Por lo menos, quien le habla trabaja casi, casi las 24 horas del día. Y me parece un acto absolutamente irrespetuoso para con la gente hablar de cifras, de montos, de la forma irresponsable en la que se lo está haciendo en este recinto”, sostuvo el cantante salteño.

Un silencio incómodo de varios años

A este cuadro de denuncia mediática del polémico concejal capitalino en sus redes sociales, se le suma una serie de incertidumbres sobre sus expresiones. Al menos así lo analizaron en su petitorio ante la Fiscalía Penal, Poma y Koss: “No se puede naturalizar este tipo de denuncias, menos viniendo de un funcionario público, pero al mismo tiempo, si uno tiene en cuenta lo que dice en el vídeo el concejal García, que ha sido callado cuando ha querido presentar un proyecto, por ahí él no supo canalizarlo en la justicia, por ahí tiene otros temores o lo han callado también con esto, entonces debería canalizarse vía justicia para que se haga cargo”, dijo Poma a Nuevo Diario e hizo énfasis en la “certeza de que hay ladrones entre los funcionarios, diputados y senadores, de modo tal que lo que nosotros buscamos es que se investigue”.



“Me parece que es momento ya de dejar ese tipo de denuncias sólo en los medios y canalizarlos en la justicia, que es el lugar adecuado para ese tipo de denuncias que están haciendo los políticos cada vez más en los medios, incluido el presidente”, enfatizó la periodista.