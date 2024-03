El ex intendente Méndez más cerca del banquillo, lo robado ascendería a casi 3 mil millones

El ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez se acerca al banquillo tras ser acusado por vaciar el Municipio junto a varios cómplices, que también serán llevados a juicio.

En cuanto a la fecha el Ministerio Público Fiscal aguarda que el Tribunal de Juicio de Tartagal la fije para el ex intendente y diez personas más acusados de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude a la administración pública, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio de la Unidad de Delitos Económicos complejos, manifestó en Hora de Voces (FM Ya 91.3), que la causa en sí es muy compleja por la cantidad de imputados, pero se está llevando adelante “en un tiempo récord” para la justicia, llegando a llevar a todos los acusados en el banquillo de los acusados en 3 años.

Consultada sobre el perjuicio al municipio de Salvador Mazza, Salinas Odorisio expresó: “El monto histórico fijado en la pericia ya en el 2021 era de 250 millones de pesos de perjuicio a la municipalidad, que cubre más o menos el monto que ha sido secuestrado”.

El monto deberá ser actualizado por la justicia, pero de acuerdo al cálculo de inflación acumulada ofrecida por la web Chequeado, se puede estimar que a valor de hoy el perjuicio a la localidad sería de más de 2 mil 360 millones de pesos.

“La tranquilidad que tenemos como en pocas causas es que el dinero está resguardado y tenemos esa posibilidad, si todo sigue su curso y si así corresponde, de poder de alguna manera reintegrar el monto del perjuicio al municipio”, indicó.

En cuanto a los lujosos bienes que Méndez tenía en su poder, descubiertos en el mega allanamiento realizado en octubre de 2021, la fiscal informó que se trataba de dos camiones y dos autos de alta gama, bienes muebles, dinero, y que todo se encuentra en resguardo judicial.

Salinas Odorisio consideró que no hay un término preciso para que se fije la fecha de inicio del juicio, pero que ya se encuentra en condiciones de hacerlo, aunque destacó que las pruebas ofrecidas son muchas, tanto por la fiscalía como por la defensa de los imputados.

La fiscal también se refirió a la situación de los ex intendentes que fueron condenados en el último tiempo, y manifestó: “Yo no puedo hacer valoraciones de tipo político, simplemente me corresponde actuar ante una denuncia, investigar, pero lo único que puedo comentar como apreciación, es que el dinero público es para la gente, no es para un destino particular o para sacarle ese dinero del circuito normal de una organización, porque se puede notar que hasta el municipio más pequeño cuenta con todos los elementos necesarios para ser transparentes y prolijos”.

Asimismo, informó que tienen varias causas contra intendentes en proceso de investigación y nombró a Coronel Moldes, La Merced y San Carlos como alguno de ellos.

La causa

La investigación inició en septiembre de 2021 tras una denuncia web de identidad reservada. Un mes después, en octubre, se realizaron 18 allanamientos en propiedades vinculadas al ex intendente.

Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350 (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

Finalizada la etapa investigativa, el MPF elevó el requerimiento a juicio el 25 de octubre del 2022 y el Juzgado de Garantía aceptó elevar la causa a juicio el 31 de julio del 2023, publicó Nuevo Diario.

Las acusaciones

La Unidad Fiscal acusa a:

Rubén Méndez Salazar (exintendente de Salvador Mazza) de los delitos de peculado; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; incumplimiento de los deberes de funcionario público; asociación ilícita; enriquecimiento ilícito; peculado de servicios y trabajos; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; fraude a la administración pública, todo en concurso real.

Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Juan Marco Méndez (hermano del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor) y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Oscar Rodolfo Gutiérrez (Exsecretario privado del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Roberto Justo Balverdi (Exsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor); incumplimiento de los deberes de funcionario público (coautor); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Roque Maximiliano Méndez (hijo del exintendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesario); peculado (partícipe necesario); asociación ilícita (miembro), todo en concurso real

Carolina Antonella Morena (Tesorera) de los delitos de peculado (partícipe necesaria); incumplimiento de los deberes de funcionaria pública (coautora); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Ivanna Irene Méndez (hija del exintendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria); negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (partícipe necesaria); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Susana Angelita Palacio (expareja del exitendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Liliana Cristina Centeno (contadora del exitendente) del delito de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria).

Roberto Orellana (Exsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza) del delito de peculado de servicios y trabajos (coautor)