¡Atención abuelos! Esto deben saber sobre el desdoblamiento del pago de las jubilaciones en abril

En las últimas horas ANSES anticipó que desdoblará el pago de los haberes de abril para jubilados y pensionados en dos tramos, siendo el primero el 10 de abril, liquidándose el monto que se cobró en marzo, mientras el segundo, con fecha a confirmar, incluirá el aumento por movilidad previsional y el bono de $70.000.

Al respecto de esta noticia y para conocer en profundidad los detalles, InformateSalta estuvo conversando con Guillermo Segón, asesor previsional quien aclaró los tantos indicando primeramente: “ANSES informó que en abril habrá dos pagos, uno en la fecha normal que el jubilado cobra, y el bono lo cobrarán los últimos días de abril, entonces serán dos depósitos en el mes”.

También dijo que esa liquidación será equivalente al aumento del 27,35% más, para quienes cobren el bono, unos $70.000. “Sumando aumento y bono, los jubilados de la mínima estarán en $243.000”, enumeró sobre cuánto estarían cobrando estas semanas.

Algo que aclaró es que no todos los jubilados de la mínima recibirán este monto, ya sea “porque tienen dos beneficios, porque tienen la mínima y la pensión de su cónyuge fallecido”, ejemplificó al respecto. También dijo que el aumento se incorpora en las pensiones no contributivas, de vejez, por más de 7 hijos, la pensión universal para adultos mayores, etc. “Ellos van a recibir el 27% más el bono, solo que de modo desdoblado”, reiteró.

Por otra parte, Segón aconsejó a los abuelos a evitar las filas en los bancos, optando por otros modos para percibir su dinero y contar con billetes en mano. “Que no vayan dos veces a hacer la fila, que usen la tarjeta de débito, vayan a las farmacias o supermercados a retirar de ahí, con sus compras que hagan los retiros”, propuso para concluir.