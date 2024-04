Javier Milei: “Estoy pensando en recuperar Malvinas, pero es un proceso de largo plazo”

Durante su extensa entrevista con Alejandro Fantino por el canal Neura, Javier Milei dejó fuertes definiciones, pero, sobre el final, sorprendió al decir que está pensando en recuperar las Islas Malvinas, cuya soberanía se disputa con Gran Bretaña hace décadas. Según explicó el Presidente, su intención es hacerlo “por la vía diplomática” y contó que el primer paso de su estrategia fue el acto en Ushuaia con la Jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson.

“Mi aliado es Estados Unidos, sean demócratas o republicanos. Y vaya que nos están apoyando. Nos regalaron un Hércules. Lo del otro día fue el acto de soberanía más grande de los últimos 40 años. Porque al ser una base militar en Ushuaia, nos avala el reclamo sobre la Antártida. Y te hago una pregunta. ¿Ushuaia es la capital de qué? Tierra del Fuego. ¿Y qué más? Islas Malvinas, Georgias, Sándwich y todo el espectro marítimo. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Dale, que la saquen del ángulo”, expresó el mandatario.

Al ser repreguntado sobre su buscará la recuperación de Malvinas, contestó: “Obvio. Pero por la vía diplomática. Obvio que pienso en recuperarlas, pero es un proceso de largo plazo”.

🚨🇦🇷 | MILEI LE CUENTA A FANTINO UNA DE LAS JUGADAS GEO-POLÍTICAS MÁS IMPORTANTES DE LA HISTORIA ARGENTINA QUE LO DEJA COMPLETAMENTE MUDO:



"La base militar en Ushuaia es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas por la vía diplomática" pic.twitter.com/qJeboq2Lew — Agarra la Pala (@agarra_pala) April 8, 2024

La sentencia del jefe de Estado llegó luego de que hablara sobre su posicionamiento geopolítico: “Estoy alineado con los valores de occidente. Los grandes emblemas son Estados Unidos, Israel y más atrás Europa. La batalla es siempre la misma: entre los que estamos a favor de la libertad y los colectivistas. Por eso mi discurso en Davos. Occidente está en peligro porque los países que deberían ser los defensores de la libertad están abrazando dosis creciente de socialismo. De largo plazo, el socialismo te come. Lo que están haciendo no se los vengo a plantear como teoría, sino que vengo de un país que hizo eso. De ser el más rico del mundo hoy está 140?.

Sin embargo, el mandatario desestimó que una posible presidencia de Trump fuera a perjudicar a la Argentina: “Eso es lo que te dicen los demócratas y los medios funcionales. Si le vas a creer la opinión de los demócratas sobre el partido republicano va a ser espantoso, obvio. Dijeron que iba a generar la tercera guerra mundial”.

Asimismo, ratificó que la base china en Neuquén “se va a auditar como corresponde”, pero aclaró que no se opondría a que los privados locales hicieran negocios con el régimen asiático: “Para nada tengo problemas que se negocie con los chinos. Vos comercializá con quién se te dé la gana”.

Entre otras definiciones, también ratificó que mudará la embajada argentina en Israel a Jerusalén occidental: “No es un problema, tiene todo un significado. Es falso que eso a la Argentina lo pone en el radar de Hezbollah. ¿De dónde te crees que vinieron los atentados? Ya estamos en el radar. La cuestión es si somos cobardes o si estamos del lado del bien. No vas a salir de ese radar. La opción es aliarte con el patio trasero del mundo. La vida es así. El mundo no es como vos queres que sea. Es el que es y tenes que tomar decisiones que son más complejas. ¿Vos querés negociar con los terroristas? No existen los tibios. Esos son los que están más fácil dentro del radar porque son cobardes. Si vos adoptas una posición cobarde las chances de que te lleven puesto son mucho más grandes. Si estás dispuesto a defenderte, te van a mirar con respeto”. /Infobae