No está comprobado que la hoja de papaya sirva para combatir el dengue

Tras el pico de dengue en la provincia y la escasez de repelente para combatir el mosquito, la sociedad empieza a buscar remedios o repelentes caseros para poder combatir el Aedes Aegypti. Una de los métodos caseros que se volvió viral fue la hoja de papaya.

En dialogo con el 11 TV, un vecino que se hace cargo de una plaza de la ciudad en donde se encuentra un árbol de papaya contó que tuvo que colocar un cartel pidiendo a la sociedad que no corte ni arranque las hojas del árbol ya que el mismo se podría terminar secando.

Por otro lado, no está comprobado que la hoja de papaya repele a los mosquitos por lo que tampoco es eficiente utilizar otro método. El vecino también declaró que: “Esta plaza la cuidamos con mucho esfuerzo ya que la gente rompe lo que no es suyo porque no tiene amor propio, una cosa es pedirá de manera correcta y otra cosa es algo bochornoso que tenga que poner un cartel para que no arranquen las hojas”.