"Sabían que no se iba a dar", apuntó Calletti a UXP tras caer la sesión en Diputados

Por falta de quorum, fracasó la convocatoria hecha por el kirchnerismo en la Cámara de Diputados de la Nación, donde pretendían tratar un paquete de proyectos orientados a analizar la situación presupuestaria de las universidades y restituir el fondo de incentivo docente.

Tras la caída de la convocatoria desde Unión por la Patria, la diputada nacional Pamela Calletti estuvo conversando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde indicó que el intento de sesión estaba destinado a fracasar, como también que todo fue una puesta en escena a favor del kirchnerismo.

“Es un intento que, quienes pedían la sesión, sabían que no se iba a dar, presentaron dictámenes y no los trataron en comisión, pidieron sesión y al no tener dictamen, por reglamento, no iba a poder sancionar nada, fue solo para discursos”, explicó la legisladora.

En cuando a su bloque, que es Innovación Federal, dijo que no se sumaron para estar de un lado o del otro “para hacer política” y menos con causas nobles, como las calificó. “En estos momentos los argentinos necesitan respuestas y el modo es como hicimos nosotros, presentamos un proyecto para tratarlo en comisión y llevarlo a recinto”, recriminó.

Asimismo se permitió hacer una crítica a los diputados kirchneristas de Unión por la Patria pues aprovecharon la sesión “para los discursos, nosotros no trabajamos para un sector que busca decirle a todo que no”. A esto sumó críticas al oficialismo que “desfinancia las universidades, no nos prendemos a este juego”.

“Para hacer TikTok barato es fácil, no podemos engañar a la gente con algo que se sabía que no se podía aprobar, fue usar el recinto para un videíto”