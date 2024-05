Los 10 tuiteros que elige Milei para dar la “batalla cultural” en las redes

Javier Milei agarra su teléfono celular y un huracán de likes y retuits sacude Twitter/X. Logros de gestión, burlas e insultos a quienes “no la ven” y elogios mesiánicos. Solo en los últimos dos meses, Milei tuvo allí un total de 24.801 interacciones, entre RT y likes.

Pero no se trata de un fenómeno unipersonal, sino de una maquinaria bien aceitada y empujada por un ejército militante que comanda desde la Casa Rosada el asesor Santiago Caputo.

El perfil de Twitter del Presidente funciona como una cartelera masiva y chillona que valida críticas y modos. En la antesala y como parte del ecosistema tuitero hay un engranaje de miles de cuentas que producen contenido con el objetivo de instalar temas y hacerlos trending topic. Son, en su mayoría, varones de 20 a 30 años que emiten decenas de tuits por día.

En este terreno, como en la enorme cantidad de temas decisivos sobre los cuales tiene ascendencia, Santiago Caputo ejerce un rol primordial. Aunque no tiene una cuenta pública en Twitter y busca cautivar el bajo perfil, Caputo comanda las tropas libertarias que instalan la retórica oficial en le red, según reconstruyó La Nación de al menos tres fuentes. Cuando Milei llegó a la presidencia los equipos trabajaban la estrategia digital en el antes llamado Salón de las Mujeres, rebautizado, ahora, Salón de los Próceres.

Ranking de las cuentas que más repostea y likea Milei

@DiegoMac227

Bio en X

Economista de la Escuela Austriaca. Escritor para el MisesReport y profesor de la Academia libertaria. Discípulo de Jesús Huerta de Soto.

Quién maneja la cuenta: Diego Mauricio Macana Roa.

Es licenciado en economía, tiene 36 años, suele tuitear de economía y es el más amplificado por la cuenta de Milei.

Interacciones totales: 1641

Fecha de creación de la cuenta: 04/2018

Seguidores: 30.678

Milei retuiteó: 654 veces

Milei likeó: 987 veces

@TommyShelby_30

Bio en X

Termo de Milei | Cuenta proveedora de información 100% real del Presidente J. Milei

Quién maneja la cuenta: No revelado

No solo publica información sobre Milei sino que también burla a sus detractores o a quienes lo cuestionan.

Interacciones totales: 734

Fecha de creación de la cuenta: 08/2023

Seguidores: 38.500.

Milei retuiteó: 251 veces

Milei likeó: 483 veces

@laderechadiario

Bio en X

Noticias. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Encuestas en @pulsopopular_

Quién maneja la cuenta: Fernando Cerimedo

Es el consultor político que estuvo a cargo de la estrategia digital de Milei.

Interacciones totales: 628

Fecha de creación de la cuenta: 09/2019

Seguidores: 370.607.

Milei retuiteó: 248 veces

Milei likeó: 380 veces

@agarra_pala

Bio en X

No lo vas a leer, ni ver, ni escuchar en otro lado.

Quién maneja la cuenta: No revelado

Es un usuario fidelizado que conoce los pasillos oficiales. Suele compilar recortes televisivos que también sube en una cuenta de youtube.

Interacciones totales: 548

Fecha de creación de la cuenta: 06/2020

Seguidores: 149.723.

Milei retuiteó: 212 veces

Milei likeó: 336 veces

@fargosi

Bio en X

Si queremos ampliar los derechos de todos, la única manera es reducir y suprimir privilegios que todavía acaparan unos pocos.

Quién maneja la cuenta: Alejandro Fargosi

Suele tuitear sobre temas institucionales pero además comparte elogios a la gestión de Milei.

Interacciones totales: 506

Fecha de creación de la cuenta: 02/2011

Seguidores: 312.870.

Milei retuiteó: 212 veces

Milei likeó: 336 veces

@TraductorTeAma

Bio en X

Científico CONICET. Intelectual de Miller. Gordo en situación de Android.

Quién maneja la cuenta: Esteban Glavinich

Difunde información y contenido humorístico sobre Javier Milei.

Interacciones totales: 383

Fecha de creación de la cuenta: 05/2020

Seguidores: 186.699.

Milei retuiteó: 105 veces

Milei likeó: 278 veces

@javierlanari

Bio en X

Periodista. Subsecretario de Prensa. Presidencia de la Nación.

Quién maneja la cuenta: Javier Lanari

Además de manifestar sus opiniones políticas Lanari publica en su cuenta información relacionada con la gestión del Gobierno.

Interacciones totales: 375

Fecha de creación de la cuenta: 03/2013

Seguidores: 101.617.

Milei retuiteó: 149 veces

Milei likeó: 226 veces

@cristiannmillo

Bio en X

Mercados y economía. Sólo en Twitter.

Quién maneja la cuenta: No revelado

Da consejos financieros y suele publicar información sobre índices económicos.

Interacciones totales: 375

Fecha de creación de la cuenta: 08/ 2015

Seguidores: 112.021.

Milei retuiteó: 154 veces

Milei likeó: 221 veces

@ElPelucaMilei

Bio en X

Denme la libertad o denme la muerte | No soy Javier Milei (Cuenta Fan) | +3.000.000 Tik Tok +1.600.000 YT.

Quién maneja la cuenta: Tomás Jurado

Tiene 23 años y creó el canal de Youtube ElPelucaMilei, que publica los cortes de televisión donde aparece Milei y que se vuelven virales.

Interacciones totales: 372

Fecha de creación de la cuenta: 07/2020

Seguidores: 268.911.

Milei retuiteó: 150 veces

Milei likeó: 222 veces

@ladymarketok

Bio en X

Idónea CNV en Mercado de Capitales -Agente Productor Mat. 1908- Arquitecta - Leader en @BingXOfficial - Exchange Oficial Chelsea FC -Todas mis redes sociales.

Quién maneja la cuenta: Ornella Panizza

Es una trader que da consejos financieros a través de varias plataformas de redes sociales; fue recibida por Javier Milei en la Casa Rosada.

Interacciones totales: 333

Fecha de creación de la cuenta: 12/2019

Seguidores: 131.120.

Milei retuiteó: 73 veces

Milei likeó: 260 veces



El diputado provincial Agustín Romo coordina y delinea junto a Caputo el tono y el contenido de la estrategia de comunicación oficial en Twitter. Y forma parte del clan, aunque sin un cargo político, Daniel Parisini, un médico de 31 años cuyo usuario es GordoDan_. “Son los lugartenientes”, dijo un experto del mundo crypto que conoció la cocina de la batalla que libran los libertarios en Twitter.

Con un tono sarcástico y agresivo, Parisini creó y replicó la épica de la retórica oficialista a tal punto que el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, debió pedir disculpas públicas cuando fue hostigado por él después de que le dio un like a Martín Lousteau. Durante la última semana Parisini, como una suerte de guardián de la ideología oficialista, pidió en mayúsculas la cabeza del funcionario que impulsó la fiscalización de la feria La Salada. La captura de pantalla de ese tuit, que tuvo más de 600.000 impresiones, dio vueltas y vueltas por la red.

En las filas oficiales reconocen el fenómeno. Lo consideran un cambio de paradigma y un signo de su época. “Se terminó el monopolio de la comunicación desde los medios. Ahora todos tenemos la libertad de expresión, no solo los periodistas”, dijo un dirigente de La Libertad Avanza que acompañó a Javier Milei desde sus inicios.

Cerca de Milei se escudan en que el fenómeno tomó “vida propia”. Niegan ser los promotores de las campañas de desprestigio y hostigamiento y también rechazan la posibilidad de que el engranaje de trolls hoy se sostenga con dinero. “No hay plata”, repiten. Desmienten tener granjas de trolls al servicio de los intereses políticos del oficialismo, pese a que el año pasado Cerimedo dijo a La Nación haber puesto su maquinaria de trolls y bots al servicio de la campaña proselitista de Milei.

“Lo que se ve en redes es todo orgánico y real, no hay asistencia artificial de bots”, dijo un conocedor de los pasillos libertarios. “Eso no quiere decir que no haya un accionar jerárquico deliberadamente planeado a través de grupos y equipos”, agregó. Los grupos son de Telegram y de WhatsApp. Allí se comunica a cientos de usuarios que poseen cuentas anónimas qué temas instalar y potenciar.

En la jerga libertaria, los tuiteros jóvenes son bautizados como “pubertarios”.

Como parte de la denominada batalla cultural que dicen librar los libertarios, Milei usa su cuenta de Twitter con una conducta hiperactiva que suele amplificar lo que dicen algunos “trolls” estrella del mundo libertario, pero también replica a dirigentes políticos, periodistas e incluso medios de comunicación afines a su gobierno. El rol del estado, el feminismo, el progresismo, la educación pública, los medios de comunicación y la cultura suelen ser los blancos principales de la batalla cultural que se juega en las redes.

Las críticas al Presidente y su gestión son cada vez más calculadas por sus detractores; saben que el poder de fuego de un tuit, amplificado o replicado por miles de cuentas, mueve el termómetro de la opinión pública. Quienes buscan tallar o mejorar su imagen positiva piensan dos veces antes de subirse al ring contra Milei. La marea de tuiteros funciona con una lógica constante, casi militar, al pie de los objetivos oficiales.

Su organicidad es debatida: si bien en los pasillos oficiales dicen que es un fenómeno espontáneo y libre, hay quienes sostienen, desde veredas opuestas, que los trolls libertarios se financian con dinero y que para alimentar el relato oficial con toneladas de tuits se necesita de un engranaje aceitado. Es decir, plata.

Según un relevamiento realizado por La Nación Data en base a las interacciones de la cuenta de Javier Milei en Twitter, se elaboró un ránking de las 10 cuentas con las que más interactúa el Presidente mediante retuits y likes.

La cuenta con la que más interacciones tuvo Milei en los últimos dos meses es DiegoMac227, que lleva el nombre de Escuela Austríaca de Economía, y cuyo titular es Diego Mauricio Macana Roa. Macana Roa es un licenciado en economía de 36 años que se presenta como economista austríaco y figura como miembro del equipo de la Academia Libertaria, una plataforma educativa que promueve las ideas libertarias, pero cuya actividad real es poco conocida. Su cuenta acumuló solo en los últimos dos meses un total de 1,641 interacciones con Milei. Lo sigue de cerca por TommyShelby_30, un tuitero de carne y hueso pero cuya identidad no es pública, con 734 interacciones.

El relevamiento muestra una diversidad de perfiles. La cuenta del portal La Derecha Diario también forma parte del ranking, en el tercer lugar, con un total de 628 interacciones en los últimos dos meses. El dueño del portal es el consultor Fernando Cerimedo, cercano al clan Bolsonaro y uno de los primeros estrategas de marketing de Milei. Si bien en las filas del Gobierno descartan la presencia de Cerimedo en la estrategia digital actual, y él mismo dice estar corrido del entorno presidencial, Milei amplifica los tuits de La Derecha Diario. En los últimos dos meses le dio RT 248 veces y 380 likes.

El exsocio de Cerimedo en ese portal, Juan Pablo Carreira, conocido en Twitter como JuanDoe, no figura en el ranking pero sí se mantiene cerca del entorno presidencial. Incluso se había anunciado, en marzo pasado, su desembarco en la Casa Rosada como director general de Comunicación Digital de la Presidencia. Su nombramiento no se hizo efectivo, según supo La Nación, pero aún así Carreira se mueve por la Casa de Gobierno y trabaja de acuerdo a la línea que baja Caputo. Tampoco figura en el ranking, pero sí tiene un lugar entre los militantes libertarios con impacto en Twitter, Ezequiel Acuña, consultor político que también fue socio de Cerimedo en La derecha Diario.

Otro conjunto de twitteros afines que forman parte del ranking son las cuentas agarra_pala, fargosi -del abogado Alejandro Fargosi- y TraductorTeAma, de un joven santafecino llamado Esteban Glavinich. El periodista Javier Lanari, que pasó a formar parte de la administración libertaria como subsecretario de Prensa, también tiene un lugar en el ranking por sus interacciones con Milei, que dio like a 226 de sus expresiones y fue retuiteado 149 veces.

Le siguen los usuarios CristiannMillo, ElPelucaMilei y Ladymarket. ElPelucaMilei es la cuenta que maneja Tomás Jurado, un militante de 24 años que visitó muchas veces la Casa Rosada e incluso fue parte, desde esos pasillos, del trazo de la retórica libertaria en las redes.

Los tuits de los usuarios DiegoMac227, CrisitannMillo y Ladymarket son los más relacionados y amplificados por temas económicos. Esta última cuenta la maneja Ornella Panizza, la trader que tiene más de 90.000 seguidores a la que recibió Milei en la Casa Rosada en enero pasado. /La Nación - Texto de Candela Ini