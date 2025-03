Un argentino fue a un baño en Francia, encontró un cartel que lo descolocó y se volvió viral

Un joven argentino que viajó a Francia vivió una secuencia que lo indignó por completo. Julián filmó la situación y se hizo viral en Instagram con su fuerte descargo.

En la cuenta @jpregio compartió el posteo. El hecho ocurrió cuando el influencer intentó ir al baño de una estación de trenes. Cuando llegó a la puerta, notó que había un cartel que tenía escrito “€ 1.10?.

“¿Cómo vas a tener que pagar 1,10 € en una estación pública de trenes para ir al baño?“, expresó enojado. ”Todo bien que Europa esto, lo otro, que Sudamérica está atrasado pero no cobrás por ir al baño", agregó.

“Te estás m... o c... y qué... ¿si no lo tengo no puedo hacer nada? No es la primera vez que lo veo, sobre todo en un lugar público y me parece cualquiera“, cerró indignado por la situación.

El joven descubrió que tenía que pagar para usar el baño de una estación de trenes.

Julián compartió un descargo en sus redes por la situación.

“Siento que es ridículo, una cuestión de humanidad”, escribió en el posteo que recibió 65 mil reproducciones y casi 2000 “me gusta”. “Acá también se cobra en algunos lados igual”, “encima es con tarjeta” y “no pueden cobrarte algo que es esencial”, fueron algunos comentarios. /TN