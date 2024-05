El fixture de la selección argentina en la Copa América 2024: días, horarios y canales que lo transmiten

Este año, Argentina participa en dos competiciones futbolísticas en las que se presenta como la favorita y buscará obtener el primer lugar. La primera será la participación de la selección mayor en la Copa América, evento que tendrá lugar en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio. Por su parte, después de 16 años, el seleccionado Sub 23 tomará parte en los Juegos Olímpicos de París con la esperanza de ganar una medalla.

El equipo argentino, dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi, hará su debut en la Copa América contra Canadá el 20 de junio a las 20 en el grupo A. Luego, jugarán contra Chile el 25 de junio a las 22 y contra Perú el 29 de junio a las 21 (todos los horarios corresponden a la Argentina). Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán directamente a los cuartos de final. Después de eso, se llevarán a cabo competencias de un solo partido, en las que el vencedor pasará a la siguiente ronda y el perdedor será eliminado.

DSports ofrecerá la oportunidad de ver en directo todos los encuentros en televisión, mientras que TyC Sports y Telefé también transmitirán los partidos en los que la selección argentina se presente. TyC Sports y Telefé han adquirido los derechos de la TV Pública para transmitir todos los compromisos del equipo liderado por Lionel Scaloni. Además, canchallena.com ofrece la posibilidad de monitorear el minuto a minuto con estadísticas que se actualizan en tiempo real.

Fixture de la selección argentina en la Copa América 2024

Fecha 1

Argentina vs. Canadá - Jueves 20 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Perú vs. Chile - Viernes 21 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Fecha 2

Chile vs. Argentina - Martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Perú vs. Canadá - Martes 25 de junio en el Children’s Mercy Park de Kansas City.

Fecha 3

Argentina vs. Perú - Sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Canadá vs. Chile - Sábado 29 de junio en el Exploria Stadium de Orlando. /La Nación