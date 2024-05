Extranjeros buscan tratamientos odontológicos en Salta: "Allá les cobran fortunas"

Luego que desde el área de Salud revelaran que “muchos extranjeros visitaban la provincia para recibir tratamiento odontológico”, la Dra. Claudia Marcela Tejerina, presidenta de la Asociación Odontológica Salteña, en InformateSalta, confirmó que en la parte privada también "es común recibir consultas de personas de países vecinos que buscan diversos tratamientos odontológicos, como implantes y ortodoncias".

La profesional explicó que el número de consultas mensuales de extranjeros es significativa, especialmente en policonsultorios donde se atienden a personas de nacionalidades como chinas y coreanas. “Es muy habitual, no solamente ahora, sino años antes, que todos buscan atención tanto en la parte privada como en la parte pública a los extranjeros", contó.

Entre las causas, explicó que en general los tratamientos en otros países suelen ser más costosos que en Salta, lo que explica por qué los extranjeros eligen recibir atención aquí a pesar de los costos de transporte y estadía. "Se pagan fortunas, por eso vienen a pesar de tener que pagar estadía, transporte y todo", comentó.

"Es muy común ver a gente de países límites, que vienen a hacerse tratamientos como implantes y ortodoncias"

En cuanto al costo de los tratamientos, mencionó que una prótesis dental completa puede rondar los 300 a 325 mil dólares, dependiendo del proveedor.

Al ser consultada sobre la decisión del gobernador de comenzar a cobrar por la atención médica a personas no residentes en la provincia, lo consideró justo. “A mí me parece que está bueno porque vos vas a otros países y no tenés la misma atención. O sea, todo lo que recibís de atención lo tenés que pagar".

En cuanto a la situación del sector odontológico en el contexto actual del país, Tejerina expresó que están enfrentando desafíos constantes, negociando con obras sociales y prepagas para mantener la viabilidad económica de sus consultorios.