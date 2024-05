Desde Córdoba y con un acto reducido, Javier Milei conmemora el 25 de Mayo

Javier Milei llegará sobre la hora al acto que tiene previsto encabezar por la tarde en la Plaza San Martín de esta ciudad helada, frente al Cabildo y ante varios miles de seguidores cordobeses. Se mostrará con todos sus ministros, que viajarán en malón en un avión de la Fuerza Aérea. Pero hay dudas serias sobre la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que quedó en el foco de la agenda nacional cuando faltó al primer gran show libertario del mandato en el Luna Park y terminó de confirmar así sus roces con el Presidente y su hermana, Karina Milei, que podrían derivar en una eyección de su cargo en cualquier momento.

El acto está previsto para las 14, pero el primer mandatario empezaría a hablar recién a las 15, y sus laderos deslizaban ciertos deseos de que el frío, con todo lo malo que puede conllevar para la convocatoria, podría traer nieve a la ciudad y sumarle épica al evento. Por lo pronto, los organizadores -un equipo endeble y provisorio conformado por miembros de la Secretaría General de la Presidencia, la gobernación de Martín Llaryora y la intendencia de Daniel Passerini- creen que el cónclave, que dejó de tener el peso político que se le endilgó durante meses, se prolongará tan sólo por unas pocas horas. “A las cuatro, cuatro y media se terminó”, deslizaban.

El jefe de Estado estará por la mañana en el Tedeum por el Día de la Patria con el resto de los ministros, y el jefe de Gabinete habría confirmado que sí irá a la Catedral. Pero no se sabe si estará en “la docta” esta tarde. Las dudas se imponen aún para los mismos protagonistas, que aún no se sentaron a tener una conversación mano a mano sobre cuál será el desenlace de la situación de tensión que se desató, dicen, por los enojos de Karina Milei sobre su supuesta voracidad para ganar poder y cargos. En Balcarce 50 decían que el propio funcionario no tiene pistas claras sobre cuál será su destino, pero que está dispuesto a quedarse.

Al mismo tiempo, crecían las especulaciones sobre los nombres para sucederlo. El nombre de Guillermo Francos, ministro del Interior y encargado número uno de las negociaciones por la ley Bases, aparece como una de las apuestas más fuertes. “Hay muchos sobre la mesa, pero no hay dudas de que él es uno”, aseguró un alto funcionario anoche. También se mencionaba a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero dicen en su entorno que no estaría interesada, al menos, en ese lugar. El diputado y jefe de la comisión de presupuesto, José Luis Espert, “el profe” para Milei, es otra figura con la que se especule para ocupar esa silla caliente.

Por lo pronto, ayer en La Rural le preguntaron a Milei si Posse viajará a Córdoba y respondió, muy sugerente: “Hay que ver si está dentro de la lógica del protocolo”.