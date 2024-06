Una mujer denunció que fue abusada por un policía mientras estaba presa: “Hizo lo que quiso”

En los últimos días una mujer cordobesa denunció que fue abusada sexualmente por un policía mientras estaba detenida. El acusado fue detenido y ahora ella rompió el silencio y contó el calvario que vivió.

El dramático episodio ocurrió en Río Cuarto. El martes, el oficial subinspector quedó imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la condición de funcionario público en ocasión de su función. Además, fue puesto en situación pasiva en la fuerza provincial.

Si bien el ataque ocurrió hace varios días, este sábado la víctima decidió relatar cómo fue el hecho. En ese sentido, señaló que todo sucedió cuando ella se encontraba en la celda durmiendo. En determinado momento se despertó y encontró al efectivo sentado al lado suyo: “Me quise levantar, pero me tomó de los cabellos y me dijo que me quedara sentada sobre el banco en el que dormimos. Me obligó a hacerle sexo oral, me dio vuelta y me penetró”.

“Hizo lo que quiso conmigo en ese momento”, lamentó la mujer. Además, sostuvo que no gritó ni pidió auxilio porque el acusado la amenazó con lastimar a su hija. “Ella me llevaba la comida casi todos los días. Yo tenía miedo, me dijo que la iba a matar. Todos me preguntan por qué no grité, pero cualquiera se queda callado cuando te amenazan con un familiar, fue un momento terrible”, aseguró.

Además, remarcó que realizó la denuncia para que ninguna otra mujer pase por la misma situación. “No se lo deseo a nadie lo que me pasó. Sé que he hecho algunas cosas malas y por eso estaba detenida, pero me trató como a una basura, no podemos permitir que por ser mujeres hagan lo que quieran con nosotras”, expresó.

“Tengo miedo, tengo miedo de estar en mi casa, tengo miedo de andar por la calle. No aguanto más, estoy en pie por el apoyo de mi familia”, afirmó en diálogo con el medio local Puntal.

Por otra parte, la denunciante aseguró que las pruebas contra el suboficial son contundentes, ya que hay cámaras de seguridad que lo identifican dentro de la celda y los distintos estudios que le realizaron fueron incorporados en la causa que lleva adelante el fiscal Javier Di Santo. /TN