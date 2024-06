Cómo funciona el sistema alternativo para almacenar alimentos que propuso Federico Sturzenegger

El asesor presidencial Federico Sturzenegger anunció este domingo la implementación de un nuevo sistema para proveer ayuda a los sectores más vulnerables a través de acopio de comida. A través de las redes sociales, planteó que el actual modelo es “ineficiente y caro” y sostuvo que diseñó un sistema alternativo a pedido del presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello, en medio del escándalo por los alimentos almacenados en Capital Humano.

A diferencia de lo que venía sucediendo hasta ahora, la idea es dejar de tener la comida en galpones y empezar a manejar la mercadería con tickets u órdenes de compra.

“El objetivo de emergencias a cubrir se mantiene inalterado pero la ejecución cambia radicalmente. No se compran los bienes, sino que compra una ‘opción de compra’ de esos bienes (en jerga financiera es un call)”, detalló.

“El Gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia”, sintetizó Sturzenegger. A partir de allí, el sector privado será quien cobre por proveer ese seguro y “a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera”.

En ese sentido, se utilizará toda la logística y capacidad de almacenamiento de los privados para proveer este stock: “Los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito”.

“Que el Estado maneje el stock es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente. Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito”, graficó el expresidente del Banco Central.

Y agregó: “Si los tengo en casa necesito un lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar, y si tienen fecha de vencimiento se me pueden vencer. Todos estos costos se evitan o serán muy inferiores con un contrato contingente”.

“Una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados. Esto último es lo que la ministra Pettovello ha ido descubriendo durante su gestión y por eso los ataques”, apuntó Sturzenegger y respaldó a la titular de la cartera de Capital Humano.