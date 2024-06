Murió el comediante e influencer Coco Martínez: el desgarrador mensaje que compartió su novia

Este lunes murió el comediante e influencer Coco Martínez tras transitar una enfermedad. Era reconocido por subir a las redes sociales videos humorísticos sobre el fútbol. La noticia fue confirmada hoy por su novia, quien publicó un mensaje en la cuenta del creador de contenido, donde tiene 177 mil seguidores.

“No quería dejar de pasar por acá a hablar con ustedes y agradecerles inmensamente todo el apoyo y la buena energía. Todos los mensajes de amor que le mandaron a Coco durante todo este tiempo”, empezó diciendo la joven en el clip.

Muy conmovida, sumó: “Este es el video más difícil que me toca hacer en la vida, pero me parece que se lo merecen y que él hubiera querido que sepan y que puedan acompañar en este momento desde el respeto, el dolor que estamos viviendo todos”.

Las lágrimas de la novia de Coco Martínez al hablar de la muerte de su pareja (Foto: captura Instagram/cocomartinezok)

Entre lágrimas, la novia del influencer añadió: “Coquito falleció ayer… no quiero adentrarme en los detalles realmente porque él siempre fue una persona muy reservada. Lo que sí quiero que sepan es que él estuvo internado, hicieron todo lo posible por ayudarlo”.

Qué le pasó a Coco Martínez

“Si bien él inicialmente les había contado que tuvo un episodio de dengue, que en definitiva después no se confirmó… todo fue a raíz de que él tenía problemas intestinales muy graves desde hacía tiempo y él no lo sabía”, aclaró la pareja de Martínez.

Acto seguido, explicó: “En un momento él tenía una infección generalizada y con todo el cuerpo muy demandado y muy mal. Y realmente, si llegaba a superar esta situación tan horrible en la que estaba, las consecuencias de una situación así son gravísimas para la vida y puede haber cosas muy feas, tenés una calidad de vida muy mala, con órganos atrofiados”,

En ese sentido, la mujer sumó: “O sea, su cuerpo no lo manifestaba de una forma que lo haya hecho preocuparse antes. Además de que era muy fóbico de los médicos y muy reticente a los controles y todas esas cosas”.

El mensaje de despedida de la novia de Coco Martínez (Foto: captura Instagram/cocomartinezok)

Luego, compartió una publicación en la que escribió a modo de despedida: “No voy a poner fechas porque él era muy coqueto y de la edad NI HABLAR. Eterno Coquito. Gracias por todo lo que nos diste. Te amamos para siempre. Gracias por hacerme feliz cada día”.

Quebrada en llanto, la chica destacó el buen carácter del humorista: “Cuando me sienta mejor hay cosas que sí me gustaría compartir con ustedes, que sepan que Coco así como lo vieron siempre de jodón, de buena onda, de buena gente, él era así en su vida cotidiana. Les comento porque él no compartía mucho en lo privado, sino que se centraba en las cosas que los hacían reír a ustedes”

Uno de los comentarios más destacados de ese posteo fue el del humorista y actor Nachito Saralegui, reconocido por su papel en la serie de Martín Piroyansky Porno y helado. “¡Que en paz descanses, Coquito querido!”, escribió el artista. /TN