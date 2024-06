Así fue la historia de amor de Kevin Costner y Lady Di de la que habla el mundo en las redes

Kevin Costner es una de las grandes figuras que tiene la industria de Hollywood. El actor ha participado en diferentes películas que han sido un éxito de la pantalla grande, pero también ha sido noticias por los grandes amores que han pasado por su vida.

El actor de "El Guardaespaldas" estuvo casado con Christine Baumgartner, con quien finalmente se divorció en el año 2023 tras 18 años de matrimonio. De esa relación, nacieron sus tres hijos, Cayden, de 16 años; Hayes, de 14 años; y Grace, de 13 años.

"Con gran tristeza, que se han producido circunstancias fuera de su control que han resultado en el hecho que el Sr. Costner tenga que participar en una acción de disolución del matrimonio", expresó la pareja en un comunicado posterior a la decisión que tomaron.

En las últimas semanas, se conoció la noticia de que el actor brindó una entrevista en los Estados Unidos y contó su historia prohibida con Lady Di, la princesa de Gales. Esta surgió en una charla que el actor mantuvo en el programa "The Howard Stern Show" y allí dio todos los detalles.



CÓMO ES LA HISTORIA PROHIBIDA DE KEVIN COSTNER CON LADY DI

Lady Di fue una gran referente en la realeza británica. La mujer que tuvo el título de "Princesa de Gales" falleció lamentablemente el 31 de agosto del año 1997 tras las fuertes heridas que tuvo como consecuencia de un fuerte accidente automovilístico.

Volviendo a la historia de Lady Di con Kevin Costner, el actor contó que "Cuando Diana falleció, aproximadamente un año después, se filtró que estaba preparando El guardaespaldas 2 con ella. Y lo que pasó fue que la familia real se volvió contra mí".

Luego agregó que llamó a Sarah Ferguson (ex esposa del Duke de York) y que "Finalmente, llamé a Sarah y le dije: ‘Sarah, tienes que decirme quién está detrás de todo este asunto. Inmediatamente, la mujer sostuvo que "No, no, no, Kev, no te conviene hablar con ellos". Él no siguió las instrucciones y según sus declaraciones los llamó para aclarar las cosas.

"Lo que pasó fue que comencé a hablar con ella (Lady Di) a través de Sarah y le dije: ‘Mirá, voy a hacer El guardaespaldas 2 y creo que puedo construir la historia alrededor de vos. ¿Estarías interesada?". Por su lado, Lady Di le contestó que estaba interesada y que sí había escenas de besos, ya que ella estaba interesada en que haya y él le dijo "‘Entonces la haremos’". /Paparazzi