¿Cómo perder el peso sin la operación?

La obesidad es un problema común que plantea desafíos tanto físicos como psicológicos. Muchas personas con obesidad pueden considerar la cirugía para perder peso. Pero también existen formas alternativas de perder peso sin cirugía. Perder peso sin cirugía ofrece una solución más suave y menos invasiva para las personas que desean reducir su peso. Más informaciones sobre métodos no quirúrgicos en el artículo abajo.



Perder el peso sin cirugía



Perder peso sin cirugía en https://thesilhouetteclinic.com/es/ es una opción que muchas personas prefieren a la hora de tratar la obesidad. La razón principal de esto es la naturaleza menos invasiva de este método en comparación con los procedimientos quirúrgicos. Perder peso sin cirugía puede minimizar riesgos potenciales como complicaciones durante la cirugía, sangrado o infecciones. Al elegir un método no quirúrgico, los pacientes tienen la oportunidad de mejorar sus hábitos alimentarios, de ejercicio y su bienestar mental durante meses para lograr y mantener un peso corporal saludable.

En comparación con los procedimientos quirúrgicos bariátricos convencionales, como la clásica reducción de estómago, el bypass gástrico y la banda gástrica, los conceptos de pérdida de peso sin cirugía tienen la ventaja de ser más suaves y requieren menos tiempo. Dado que no se requiere cirugía para el balón gástrico, el procedimiento de postura y la dieta genética, el riesgo de complicaciones es bajo. Aquí se eliminan los riesgos asociados con un procedimiento quirúrgico. Además, los tiempos de inactividad de estos procesos son muy cortos o inexistentes.

Ventajas de los procedimientos no quirúrgicos



Otra ventaja de los procedimientos de reducción de grasa no quirúrgicos es la durabilidad de sus resultados. La reducción del estómago con el procedimiento de postura es permanente, por lo que después del tratamiento el cuerpo siente permanentemente una sensación de saciedad que aparece antes. Aunque el tratamiento con el balón gástrico no es permanente, ya que el balón se retira del cuerpo después de un cierto período de tiempo, se puede lograr un cambio permanente en la dieta a lo largo de meses, acostumbrándose a porciones más pequeñas. Las recomendaciones nutricionales de la dieta ADN con MetaCheck también están diseñadas para una dieta de larga duración. Con constancia y en combinación con deporte y suficiente ejercicio en la vida cotidiana, podrás mantener permanentemente el peso deseado eliminando grasa sin procedimientos quirúrgicos.