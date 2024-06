Murió tras convulsionar después de un partido de fútbol: “la ambulancia nunca llegó”

Vecinos de Rosario de Lerma continúan conmocionados por la muerte de José Luis “Jerry”, quien falleció luego de convulsionar tras un partido de fútbol y no recibir la asistencia adecuada.

Como todos los domingos el hombre de 53 años, policía retirado y futbolista amateur, terminó de jugar el primer tiempo del partido por un torneo local, cuando al momento de cambiarse le dijo a su mujer que se había mareado, en ese momento gira para ver a su compañero encontrándolo en el piso convulsionando, comentó Tomás hijo de José Luis.

Si bien pidieron la asistencia de la ambulancia nunca llegó, comentó el joven a La Voz de mi Tierra, quienes si acudieron a su ayuda fueron dos enfermeras, mujeres de otros jugadores que se encontraban en la cancha.

Brindando las maniobras de reanimación desde la cancha trasladaron al hombre y al llegar al nosocomio local ingresaron para ayudar en su tratamiento el cual no se brindó como correspondía le dijeron a Tomás: “yo no entré con él, pero las enfermeras que son parejas de los jugadores dijeron que estaba con vida y cuando llegó acá no le hicieron las cosas que le tenían que hacer, no sé qué era, ponerle oxigeno”.

“Ellas cuando salieron dicen que no sabían armar nada, y ellas querían ayudar y por eso mismo se alteraron las chicas y el Dr. también y por eso las sacaron” expresó el muchacho.

Manifestó también que el hospital cuenta con muchas quejas, de malos tratos, pero que de su parte nunca le había tocado hasta este momento: “no resuelvo nada haciendo quilombo, no lo traigo de nuevo a él” sentenció.