Zaffaroni se mostró en contra de la baja de imputabilidad de Bullrich y Cúneo Libarona

Durante su conferencia magistral “Los Desafíos Actuales del Derecho Penal”, el exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, habló sobre la baja de la imputabilidad.

Este viernes se realizó la presentación a cargo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de la Ley del Régimen Penal Juvenil que enviará al Congreso de la Nación.

“Criminalizar a los nenes de 12 años es demencial”

Para Zaffaroni, no es necesario la criminalización de los niños. El gobierno de la Nación propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, bajo el argumento que la juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas, ya que el actual Código rige desde el principio de los 80.

“Criminalizar a los nenes de 12 años es demencial” expresó el exmiembro de la Corte, y afirmó que en ninguna parte del mundo se ha hecho esto. El jurista recordó que la baja de la edad de imputabilidad se hizo en épocas de la dictadura e incluso en esa época se dio dar marcha atrás con la medida.

“El adolescente es un sujeto que no ha madurado, no hay una madurez emocional, no lo podemos criminalizar” agregó.