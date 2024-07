“Necesitábamos un triunfo y cortamos esa racha negativa”

Juventud consiguió una importante victoria ante El Linqueño y se metió en zona de clasificación. Matías Vicedo y Brian Cucco, marcaron los dos goles del triunfo.

Brian Cucco, en diálogo con InformateSalta habló sobre la victoria. “Es un desahogo. Me tocó llegar en enero y no pude convertir y si tenía que elegir un día, lo elegía hoy, porque veníamos de momentos complicados. Me gustan hacer goles importantes, estamos contentos”, aseguró.

Además, se refirió a las seguidillas de partidos sin ganar. “Venimos de tres derrotas consecutivas, complicados internamente, con todo lo que pasó durante la semana, necesitábamos un triunfo y cortamos esa racha. Aquí de local sabemos que somos fuertes y los demás lo saben”, explicó.

Sobre el partido, aseguró que hicieron un buen partido. "Creo que fue parejo por momentos el partido, pero nosotros tuvimos las jugadas más claras y se ganó”, dijo.

También se refirió a las fechas que vienen y recordó el partido ante Unión, que los dejó afuera del nonagonal. “Mañana arranca de nuevo. Estamos en una posición que no queremos, nosotros queríamos clasificar, no nos dejaron. Hay que reveer otras cosas. Nosotros trabajamos para entrar, pero ya pasó eso. A mi me enseñaron que los problemas se solucionan puertas adentro y es lo que hicimos” expresó.

Por último, habló del cruce con Nahuel Curcio por un tiro libre. “Siempre quiere patear hasta los saque de meta. Está bien que se enoje porque eso habla del compromiso, de su entrega que tiene con el equipo”, finalizó.