Qué dijo Fabiola Yañez sobre la fiesta en la Quinta de Olivos durante la pandemia de COVID-19

En una reciente entrevista, Fabiola Yañez, expareja del ex presidente Alberto Fernández, se refirió a la controversia generada por la reunión en la Quinta de Olivos durante la pandemia. La reunión tuvo a Yañez como centro de las acusaciones.

Sobre las acusaciones del ex presidente: “Sí. Lo hizo más de una vez. Incluso teniéndome sentada frente a él en un lugar con muchísima gente, él dando una conferencia con muchísimos periodistas. Y lo volvió a repetir estando yo sentada enfrente de él y embarazada. Lo volvió a repetir. Otro juego psicológico que me hicieron. Como decir que perdieron las elecciones legislativas por mi culpa. Me lo repetían todos los días. Elecciones legislativas que el peronismo históricamente jamás ganó. Me echaron la culpa”.



Sobre la organización del evento: “Yo no organicé ningún brindis. Eso no es verdad, No puedo hablar de eso. No puedo decirlo”.

Sobre los asistentes a la reunión: “Algunos [eran amigos míos]. Era mucha gente que trabajaba dentro de Olivos. El personal de la Casa Rosada trabajaba en la Jefatura de Gabinete. Solo en Olivos hay 80 empleados. Entraba gente todo el tiempo, pero a trabajar. Y esa gente trabajaba, ese día habíamos estado trabajando en una campaña que yo había querido, pero bueno, nunca tuve apoyo para tantas, tantas cosas que hice”.

Sobre la situación en pandemia y la difusión de las fotos: “Vuelvo a decirte, salieron a echarme la culpa por esas fotos que habían aparecido de golpe, que se habían guardado durante un año. Esto fue todo hecho, obviamente, a propósito. ¿No? Si no, hubiese salido antes.” Yañez concluyó, “Creían que ganaban las elecciones y perdieron. Todos los días se me repetía: ‘Por culpa tuya. Perdí un gobierno por culpa tuya. Este gobierno perdió las elecciones por culpa tuya. Por culpa tuya. Por culpa tuya’”.

Fabiola Yañez habló por primera vez luego de la denuncia que realizó contra Alberto Fernández por violencia de género. “Esta persona estuvo durante dos meses, están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto o lo otro se iba a suicidar”, sostuvo conmovida la ex primera dama desde Madrid.

“Lo he cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que él ha hecho”, agregó a Infobae en referencia a las grabaciones que trascendieron del expresidente con la panelista Tamara Pettinato desde el despacho de la Casa Rosada.