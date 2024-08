Estiman que el cepo cambiario se mantendría hasta después de las elecciones 2025

Durante la aparición del presidente Javier Milei en el evento internacional “Council of the Américas“, el libertario afirmó que “no es cierto que no se pueda crecer con cepo“. Esto se sumó a las estimaciones de altos cargos del oficialismo en materia económica, quienes darían a entender que el levantamiento de esa medida no es actualmente una prioridad para el Gobierno.

Otra de las declaraciones más importantes en el Gobierno nacional es la del ministro de Economía, Luis Caputo quien se presentó en la Bolsa de Comercio de Córdoba para reforzar lo expresado por el presidente: “No están dadas las condiciones todavía. Del cepo vamos a salir cuando no tengamos ningún sobresalto, somos un país muy sensible a los vaivenes cambiarios“, publicó el portal infobae.com.

Ambas consideraciones llevaron a que varios expertos en la materia, quienes antes pronosticaban que el cepo sería eliminado en el cuarto trimestre de 2024, ahora se empiecen a plantear la posibilidad de que este sea levantado ya durante el 2025, probamente después de las elecciones legislativas de este año, las que aún no cuentan con una fecha fijada.

La idea de aplicar el levantamiento del cepo después de estos comicios se debería al fuerte golpe que esta medida tendría en primera instancia para la economía argentina, lo que consecuentemente significaría una amenaza en la popularidad del Gobierno de Javier Milei.

Según describen varios economistas, la unificación cambiaria que supondría la liberación del cepo implicaría un incremento de aproximadamente un 30% en la diferencia del peso en frente al dólar.

La mayor complicación que se estaría implantando en el plan económico del Gobierno sería la escasez de dólares en las arcas del Banco Central, lo que haría aún más profunda la brecha entre la moneda norteamericana con el peso argentino.

Esta situación fue alertada por un informe presentado por la consultora Equilibra, la cual informó que “las reservas netas terminarían el año rozando los USD 10.000 millones negativas, las líquidas en dólares perforarían los USD 7.000 millones”.

Con información de Infobae.