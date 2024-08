Sofía Jujuy posó sin ropa y causó furor: “Pocahontas por un día”

Sofía Jujuy Jiménez dijo presente en la última edición de los premios Martín Fierro Digital este lunes, con un espectacular cambio de look que dio de qué hablar. La modelo usó unas extensiones extra largas como parte de su estilismo, y pasada la efervescencia del magno evento, subió una espectacular sesión que encendió la temperatura en redes sociales.

La morocha sorprendió a sus seguidores fotografiándose a si misma, casi desnuda, apenas cubierta por su nueva cabellera. Desde la intimidad de su habitación, Sofi logró un tiraje de fotos con gestos divertidos y varias poses, para lucir esta nueva adquisición con la que se siente bastante cómoda.

Para acompañar su carrusel de imágenes, Jujuy escribió al pie de publicación “Amé ser Pocahontas por un día”, en referencia a la icónica heroína de Disney. Luego complementó su mensaje con un emoji de carita riéndose, muy a tono con su usual sentido del humor.

Por supuesto, esta publicación recibió cientos de apreciaciones por parte de sus seguidores, especialmente de otras famosas como Flor de la V, Josefina Ansa y la chimentera Ker Weinstein, quienes le dedicaron algunos fueguitos entre sus comentarios.

Sofía “Jujuy” Jiménez suele mantener informados a sus seguidores y comparte muchos detalles de su día a día. Acostumbrada a mostrar las cosas buenas que le suceden, la modelo sorprendió en las últimas horas al dar a conocer un problema doméstico con el que se enfrentó.

Entre lágrimas, la ex de Juan Martín del Potro contó que compró un producto que no resultó como esperaba. “¡Qué bronca! Miren esto o sea... se me sale todo. ¡Quiero llorar!”, exclamó al ver que su tender nuevo ya se había roto y toda su ropa estaba en el suelo.

Realmente angustiada por la situación, no dudó en comparar este inconveniente con lo que le sucede en situaciones realmente más profundas. “Soy literalmente yo en mis vínculos amorosos, necesito ayuda. Esto no va a ser más fuerte que yo”, dijo tratando de darse ánimo.

Luego, con ayuda de sus fans, “Jujuy” logró reparar el artefacto y se mostró aliviada: “¡Me terminé lastimando un poquito pero bien! ¡Están todos los palitos, flojitos pero están! Gracias por la contención del otro lado, ¡son lo más! No sé qué haría sin ustedes”.

El video no tardó en volverse viral y muchos usuarios cuestionaron la actitud de la famosa. “¿Qué tenía que ver el tender con sus vínculos amorosos?”, “Que se consiga un problema honesto”, “Tiene razón, son carísimos y no funcionan”, y “Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros”, fueron algunos de los mensajes que coparon X (ex Twitter).