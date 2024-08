Se fue Demichelis y Enzo Pérez volvió a alentar en el Monumental

Enzo Pérez volvió a River. Al Monumental, ese estadio que no pisaba desde el 3 de noviembre de 2023. Pasaron largos 293 días entre aquella titularidad -con la cinta- frente a Huracán, en una derrota 1-2 que marcaba el cierre de una racha histórica de victorias y la aparición del ex capitán en uno de los palcos de la platea San Martín media. Casualmente -o no- en el primer partido internacional en el Liberti desde la salida de Martín Demichelis.

Con un gorrito beanie negro, campera negra con mangas blancas y una sonrisa que identificó su mejor momento en River, Pérez despertó el amor en los fanas -sus fanas- al mostrarse públicamente en el estadio que no había vuelto a recorrer desde su salida. La que confirmó en las primeras horas de la madrugada del 23 de diciembre de 2023 y entre lágrimas, prefiriendo quedarse con lo bueno. Evitando tocar el tema más delicado: su relación con el ex deté.

Si Demichelis quedó marcado en River fue, en parte, por su cuota de responsabilidad en la salida de Pérez del club. Una relación que pasó de ser cordial y hasta buena a erosionarse, alcanzando el punto de no retorno tras aquellos off the record que el deté mantuvo con un grupo de periodistas. Y cuya filtración inició el desgaste de la imagen del ahora entrenador de Millonarios.

Enzo, en su última vez en el Monumental

Pasó mucho desde aquella última aparición de Enzo en el Monumental. Un saludo gélido y protocolar con Demichelis en la final de la Supercopa que River se terminaría llevando agónicamente. Un recrudecimiento de la crisis futbolística del equipo -aun cuando terminó primero la fase de grupos de la Libertadores. Y una salida por decantación de Micho, silbado en sucesivos partidos a excepción del de su despedida ante Sarmiento, previa descompresión del clima con una oportuna salida “consensuada”.

Refuerzo presente

La presencia de Enzo Pérez no fue la única que despertó alegría en el Monumental: en uno de los palcos también estuvo Marcos Acuña, recientemente incorporado a la plantilla de River y quien no pudo jugar anoche por no estar inscripto en la Copa Libertadores. /Olé