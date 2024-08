Sofia Clereci reveló cuándo romperá el silencio y contará la verdad de sus fotos "hot" con Insaurralde

Sofía Clerici, la modelo involucrada en el escándalo conocido como "yategate", finalmente reapareció y reveló cuándo romperá el silencio por el escándalo en Marsella.

A través de una ronda de preguntas en sus redes sociales, la modelo confirmó que Martín Insaurralde, expareja de Jesica Cirio, viajó a Marbella sin su consentimiento cuando ella se encontraba allí por su cumpleaños y para visitar a su hermana.

"Sí, es verdad, estábamos no tan bien en ese momento. Decidí irme a Marbella para mi cumpleaños y a ver a mi hermana. Él me enviaba muchos mensajes que ignoré. Un día apareció de la nada sin mi consentimiento, y tuve que verlo. Yo le había pedido que no viajara", explicó la modelo.

Cuando se le consultó si planeaba abordar el escándalo con más profundidad, Clerici dejó la puerta abierta: "Sí, seguro algún día...".

El "yategate" estalló a finales de septiembre, cuando Clerici fue fotografiada en una lujosa embarcación en Marbella junto a Insaurralde, generando todo tipo de especulaciones sobre la naturaleza de su relación.