"No tenemos los equipos necesarios": Trabajadores del hospital Materno protestan tras accidente de un compañero

Fue hace un par de días cuando InformateSalta se hizo eco de un hecho ocurrido en el hospital Materno Infantil, donde se alertó la caída de un “obrero”, siendo en realidad un trabajador de mantenimiento del nosocomio, quien se precipitó desde un techo precisando atenciones de urgencia.

Ahora, sus compañeros del sector de mantenimiento del hospital capitalino decidieron reclamar en el acceso al mismo, contradiciendo a las autoridades del mismo respecto al buen estado de los equipamientos con los que contarían para hacer sus labores, pidiendo mejores cuidados para ellos, a la espera que el damnificado pueda recuperarse.

Arturo Alanís, uno de los trabajadores, en CNN Salta, se refirió a estas disconformidades manifestando primeramente cómo se encuentra su colega tras caerse: “Gracias a Dios está bien, está consiente después de la caída de 10 metros desde el techo, está recuperándose, tiene quebrada la pelvis esperando que puedan operarlo”.

Dicho esto, comentó que al costado del techo del que cayó hay un cable que se llama ‘línea de vida’, el cual no estaba conectado al momento del infortunio. “Del hospital dicen que teníamos todos los equipos pero no los tenemos, hay dos arneses que están vencidos del 2013 y no están completos”, aseveró contradiciendo a las autoridades del Materno.

Como si fuera poco, agregaron que desde hace tiempo que no les estarían cumpliendo con la entrega de nuevo equipamiento y vestimenta de trabajo, con ellos comprando sus elementos e indumentaria para sus labores. “Este trabajo siempre lo hicimos, nunca pusimos objeción pero ahora sí, a partir de ahora debemos tener los elementos para proteger nuestras vidas”, enfatizaron.

Por su parte Guillermo Sandoval, delegado de ATE, respaldó los dichos del personal aportando que “aquí hay falta de ropa de seguridad, de trabajo, esto lo venimos planteando con la gente hace tiempo para que se consiga el equipo, ahora más aún, lo que corresponde a cada personal”, demandó en diálogo con Somos Salta.

“Esperamos que nuestro compañero salga adelante y esperamos mejoras aquí, en el hospital”