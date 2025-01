Pagos en dólares y sueños sin concretarse: Denuncian estafas de otra agencia de viajes

En medio de las novedades sobre el caso Siddartha, ahora otro grupo de familias salteñas se encuentra en una situación desesperante tras ser víctimas de una presunta estafa por parte de otra agencia de viajes, a la cual le hicieron pagos en dólares sin poder hacer las travesías.

En diálogo con el móvil de InformateSalta los afectados denuncian que, a pesar de haber abonado importantes sumas de dinero en dólares a la empresa MSG Turismo, por paquetes turísticos a destinos como Cancún y Punta Cana, no han podido concretar sus viajes, exigiendo la devolución del dinero.

Sergio Cárdenas, uno de los damnificados, relató a nuestro medio que contrataron un viaje a Cancún para toda la familia, pero que, a pesar de haber realizado el pago correspondiente, la fecha de salida fue pospuesta en reiteradas ocasiones. "El total asciende a 8800 dólares", enumeró.

“Nos sentimos estafados, el dueño nos mintió descaradamente estas dos semanas, queremos la devolución del dinero, es una estafa lisa y llana”, expresó Cárdenas, quien junto a otras familias afectadas, presentará una denuncia formal ante la Fiscalía y la Policía.

Por su parte, Dulce Rivero, quien adquirió un paquete turístico a Punta Cana como regalo de quince años para su hermana, aseguró que la agencia no pudo brindarles los boletos aéreos a pesar de haber realizado el pago completo. “Quisieron darnos unos pagaré por el monto total, pero no los recibimos. Queremos la devolución del dinero, pero el dueño no aparece”, afirmó Rivero agregando que abonaron más de 5000 dólares.

Los damnificados coinciden en que la agencia ha mostrado una total falta de responsabilidad y que, ante la imposibilidad de concretar los viajes, exigen la devolución inmediata del dinero. Además, denuncian que no son los únicos afectados, ya que han conocido a otras familias que se encuentran en la misma situación.

"Iremos a hacer la denuncia a la Fiscalía y a la Policía"