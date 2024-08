Acusan a una mamá de la comisión de la Policía Infantil de un faltante millonario

Hay malestar dentro de un grupo de padres cuyos hijos forman parte del Cuerpo Infantil de la Policía, en la localidad de General Mosconi, debido a un faltante de casi $1.000.000, apuntando contra una madre que era parte de la Comisión de Padres de dicha institución, desempeñándose como “tesorera” de la misma.

Diego Hurtado, presidente de la Comisión, habló con el medio Mosconi TV donde ahondó en los detalles, contando que hace tiempo vienen trabajando en ese grupo que formaron para ayudar al Cuerpo Infantil, donde la mujer señalada se hizo cargo del dinero de las acciones que realizaban, cumpliendo una función de tesorera.

“Trabajamos mucho con esta Comisión, con las donaciones, con la mercadería, con insumos que eran para colaborar”, dijo el hombre quien, en medio de tantas acciones, le pedían a esta mujer la rendición de las cuentas pero “nunca aparecían, nunca daban la cara, otro inconveniente fue que ella me pedía la renuncia ‘por metiche’, entonces le dije que presente un balance bien hecho así me iba, me dijo que no era nadie para pedir eso”.

A esto presentó unos papeles con unas cuentas que esta mujer habría presentado, pero “son números que a nadie le cierran”. Calculando entre padres estas cifras, habrían detectado un faltante de alrededor de $960.000, los cuales resultan de la suma de montos indicados como “plata para devolver”.

“De Salta ya tomaron conocimiento, los instructores (de la Policía Infantil) tienen problemas en su trabajo, hay denuncias por las instructoras, se declaró en Fiscalía; lamentablemente la plata está perdida, es prácticamente un millón de pesos si no es más”, agregó el padre diciendo que esperan una posible mediación “a ver si devuelve la plata, al menos algo”.

“Hay padres que, molestos, se enojaron y se llevaron a sus hijos”