Un hotel de Puerto Iguazú desmintió haber hospedado al diputado Germán Kiczka

El hotel Tupa de Puerto Iguazú desmintió en un comunicado haber hospedado al diputado Germán Kiczka antes de que se diera a la fuga. Para los investigadores, tras un audio enviado por el acusado de pedofilia, creen que se fugó del país por la Triple Frontera, motivo por el cual la Interpol realizó un alerta roja de pedido de captura nacional e internacional.

Según medios locales, la Policía de Misiones le solicitó a los encargados de dicho hotel que presenten el registro de los últimos huéspedes alojados para constatar si el diputado estuvo la semana pasada antes de que la Legislatura le saque los fueros.

En este marco, detallaron que Kiczka sí estuvo en el establecimiento, pero fue el 4 de enero de este año.

“Por la presente informamos que la noticia que ha tomado estado público es falsa y que la misma está desactualizada. Ya que esta persona se alojó el día 4 de enero de 2024 y esta información entregamos a la policía, junto con la planilla de ingresos de pasajeros. Es dable destacar que desde esa fecha hasta el presente no se volvió a hospedar. No siendo para más saludamos atte”, detalla el comunicado.

Fue en las últimas horas cuando trascendieron dos audios de suma relevancia para la causa ya que en uno de ellos se lo escucha al diputado pidiéndole a un conocido una habitación en el “hotel económico” en Puerto Iguazú, ciudad que limita con Paraguay y Brasil.

“Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida”, dice el audio.

Ante este escenario, los investigadores sospechan que Germán y su hermano Sebastián se fugaron hacia alguno de los dos países.