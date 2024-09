Siguen buscando al boliviano que escapó del hospital de Orán sin pagar una millonaria deuda

Virgilio Flores Choque, ciudadano boliviano de 43 años, que trabajaba como “mula” o pasador de droga, es el centro de una intensa búsqueda luego de fugarse del Hospital San Vicente de Paul en la ciudad de Orán, donde le salvaron la vida, para evitar pagar una deuda de alrededor de 5.5 millones de pesos.

El acusado había ingerido más de 40 cápsulas de cocaína antes de cruzar la frontera. Al menos una de estas cápsulas se rompió dentro de su cuerpo. Los médicos del hospital lograron salvarlo tras reanimarlo de dos paros cardíacos y, en una operación larga y delicada, extrajeron todas las cápsulas.

Luego de semanas de internación, su recuperación avanzó, y fue trasladado de la terapia intensiva a una habitación común. Aunque el hospital solicitó custodia de Gendarmería, esta fue denegada debido a que no existía una imputación formal en su contra. Las autoridades argumentaron que, dado que el hombre no había sido detenido en un operativo de seguridad, no había razón para custodiarlo ni detenerlo.

Sin una causa penal en curso, al momento de darle el alta, se le informó a Flores Choque que debía abonar una deuda de 5,5 millones de pesos. Aparentemente tranquilo, respondió: "Me parece correcto, ya bajo a pagar lo que corresponde".

Sin embargo, minutos después, el hombre aprovechó la oportunidad para darse a la fuga, y desde entonces su paradero es desconocido.