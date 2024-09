"El Encargado" Será demandado por la verdadera familia Basurto

A poco de estrenarse el último capítulo de “El Encargado”, la serie protagonizada por Guillermo Francella enfrenta un fuerte escándalo, ya que la verdadera familia Basuarto decidió demandar a Disney + por el mal uso de su nombre.

Así lo adelantó Juan Etchegoyen en Mitre Live: “Hay malas noticias para Disney porque se avecina una posible batalla legal. Lo que ocurre acá es que la verdadera familia Basurto (apellido del personaje que encarna Francella en la serie) está en llamas”.

“Es una familia argentina radicada en el exterior, de perfil bajo, que se viene callando hace tiempo y que ya no aguanta más. Hay un problemón interno despiadado con esto”, informó.

"Con las primeras temporadas de la serie decidieron no hablar, pero ahora están hartos porque ven que cada vez es peor todo lo que transmite Francella en la serie teniendo su apellido. ‘Nos deja muy mal parados’, me expresaron a mí en las últimas horas”, continuó.

El periodista detalló el porqué de su decisión: “A mí me cuentan que, en los próximos días, va a haber novedades importantes con este tema. Yo he hablado con algunos integrantes de esta familia y están desencajados con la serie. Dicen que por el personaje que interpreta Francella han tenido problemas en sus vidas. Prefiero no profundizar pero el detalle de todo lo que cuentan es escabroso. También me dijeron que han intentado hablar con las autoridades de la plataforma para parar este agravio que sienten ellos para con su familia”.

Además, el periodista adelantó que la familia iría hasta las últimas instancias legales para que se limpie su nombre, ya que responsabilizan a la ficción de los comentarios maliciosos que reciben diariamente y los acosos en redes sociales.

“Hay un Eliseo Basurto que vive en España que hasta ha tenido que desligarse de sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram por este tema”, cerró.