Quiénes dejan de recibir pensiones por invalidez laboral de ANSES a partir de septiembre de 2024

El Gobierno Nacional ha iniciado una auditoría completa de las pensiones no contributivas de invalidez laboral. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) organizó esta revisión para evitar el fraude y asegurarse de que solo aquellos que cumplan con los requisitos puedan continuar recibiendo este beneficio. Se prevé que en los próximos meses, entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder el subsidio debido a la detección de irregularidades en sus casos.

Las auditorías iniciadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se extenderán a otras áreas del país. Los principales afectados por la suspensión del beneficio serán aquellos que no puedan justificar su invalidez laboral, posean bienes no declarados o tengan un empleo formal.

Quiénes dejarán de percibir la pensión por invalidez laboral de ANSES

Aquellas personas que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente serán las más afectadas. Entre los principales motivos de suspensión se encuentran la posesión de bienes no declarados, el empleo formal y la presentación de documentación médica falsificada. También se identificaron casos en los que se utilizaron radiografías repetidas o incluso de animales para justificar la invalidez.

La medida busca asegurar que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente lo necesitan, y no a personas que han accedido al beneficio de manera irregular.

Requisitos para acceder a las Pensiones por Invalidez Laboral de ANSES

Para acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

No recibir otros ingresos del Estado, como la AUH.

No tener empleo formal registrado.

Contar con ingresos insuficientes para el sustento.

Ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años de antigüedad en el país.

No estar cumpliendo una condena en prisión.

Este tipo de pensión está dirigido a personas que no pueden trabajar debido a una discapacidad o enfermedad, y cuyo sustento depende exclusivamente de este beneficio. /Ámbito Financiero