Detuvieron a una mujer por la agresión a la Intendenta de Mosconi: “Es injusto”, se quejaron familiares

Tras la detención de Silvina Quinto por la agresión a la Intendenta de General Enrique Mosconi, Ana Guerrero, en las puertas de la comisaria local miembros de la comunidad El Cruce y grupo de referentes de pueblos originarios, se acercaron a pedir por la liberación de la acusada.

“Es injusto, no puede ir presa por algo que no hay prueba” dijo Isabel Quinto, hermana de la acusada, esto lo sostiene en que al momento de la detención fue sin orden: “Ella trataba de pedirles que le den una orden y no la escuchaban”. Al relato, agregó la mujer que su hermana fue forcejeada y “la ahogaron con un trapo en la cara” dijo en VideoTar.

Según explicaron, la Intendenta la acusaría por ser quien envió a los tres sujetos que la agredieron en las puertas de su hogar, cuando Silvina habría participado solamente de la protesta en las puertas de la municipalidad pidiendo que se lleve adelante el proyecto de núcleos húmedos.

“Al domicilio de la Intendenta jamás llegamos nosotros” dijeron las hermanas, quienes al ser consultadas sobre los otros dos sujetos que estarían involucrados dijeron no saber nada de Lucio, el vocero, como tampoco del contratista Cristian Rivadero.