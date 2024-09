Amenazaron y golpearon a la intendenta de Mosconi

Ana Guerrero, intendenta de General Mosconi, denunció un grave hecho ocurrido en las últimas horas cuando, al regresar a su domicilio particular, tres sujetos que aguardaban por ella la abordaron, la increparon, la atacaron y hasta la amenazaron.

Así lo señaló la jefa comunal de la localidad norteña quien habló con el periodista Daniel Varas, dando cuenta de este episodio cuando regresaba en su vehículo desde la municipalidad, la cual queda a corta distancia de su domicilio, donde dijo que había tres personas esperándola.

“Había tres personas que me increpaban, me decían que firme unos papeles”, indicó Guerrero, respecto a una autorización para la construcción de núcleos húmedos, para que los realice un contratista que identificó como Cristian Rivadero.

“Cuando dije que no iba a hablar con ellos, ingresaron a mi vivienda, se interponen y tratan de abrirme el portón, lo empujan, yo comienzo a gritar y en un momento los perros los atacan, ellos los patean”, relató algunas secuencias. La mayor gravedad fue que a ella la agredieron y la golpearon.

“Los golpes que me dieron fueron fuertes”, aseveró la jefa comunal sumando que estos sujetos la amenazaron. “Me dijeron que no sé con quién me meto, que me van a incendiar la casa… ya hice la denuncia, un médico constató las denuncias, insto a la Justicia que actúe contra estas tres personas”, agregó como también que los atacantes no serían de Mosconi: “Yo ando por las comunidades y ellos no son de aquí”.

Conocido el hecho, las muestras de solidaridad no tardaron en llegar. Uno de los primeros en hacerlo fue el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, quien lamentó lo acontecido. “Repudiamos firmemente este ataque y reiteramos nuestro compromiso con la paz y seguridad de todos los ciudadanos”, espetó indicando estar a su disposición.