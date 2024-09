Iba firmar el contrato de su vida y sobrevivió por 30 minutos al atentado del 11-S: "Nadie sabía lo que pasaba, sólo yo"

Hace 23 años atrás, Estados Unidos vivió el mayor atentado de su historia: el grupo terrorista Al Qaeda secuestró cuatro aviones comerciales y los estrelló contra los principales edificios económicos y políticos del país, arrebatándoles la vida a casi 3.000 personas. Uno de los sobrevivientes, David English, comparte en exclusiva con El Cronista el testimonio del día que marcó un antes y un después en su vida y en la historia de los Estados Unidos y el mundo.

El relato en primera persona de David English, sobreviviente al 11-S

David English es un estadounidense nacido Oklahoma en los 70. Pasó una infancia típica junto a su familia en Nashville, la histórica capital de la música country en Estados Unidos. Luego consiguió un trabajo en Nueva York y se mudó a Nueva Jersey para comenzar su carrera en una empresa de telecomunicaciones. Su color favorito siempre fue el amarillo, "el color del sol", aunque el 11-S las cenizas taparon todos los rayos.

El 11 de septiembre prometía ser un día muy importante en la vida de David English que a las 10 am iba a firmar en las oficinas del Citibank en el área del World Trade Center, un contrato clave para su carrera. La empresa de telecomunicaciones para la que trabajaba David iba a instalar el sistema Wi-Fi para uno de los bancos más influyentes del momento.

Por esa razón, English se fue a dormir temprano la noche anterior, pensando en la reunión matutina que marcaría un nuevo rumbo en su carrera profesional. Debió levantarse más temprano de lo habitual para ir a su oficina y buscar el contrato que por alguna ¿casualidad? no había llevado a su domicilio y que era imprescindible para el desafío de las próximas horas.

Según nos compartió, desayunó una banana y unas almendras, como lo hacía a diario y se fue a su lugar de trabajo y como cualquier otro día, se dirigió a la estación del PATH, que conecta Nueva Jersey con Nueva York en ocho minutos, y bajó al subsuelo de las Torres Gemelas sin saber que una hora más tarde iba a vivir una pesadilla en el corazón financiero del mundo.

Los 30 minutos que separaron a David English de ser una víctima a un sobreviviente

Él normalmente llegaba a la estación de subte de las Torres Gemelas a las 8:50 am, pero debido a que tenía que realizar el cambio en el contrato llegó 30 minutos antes que le salvaron la vida. El primer ataque fue el vuelo 11 de American Airlines, estrellado contra la Torre Norte del World Trade Center a las 8:46 am.

"Cuando bajé por el ascensor para ir a mi reunión, escuché a un compañero gritando ’holy shit, holy shit, holy shit’, y cerraron las puertas. Me enteré después que eso fue cuando impactó el primer avión y él lo había visto desde nuestra oficina a dos cuadras de las Torres Gemelas. Yo pensé que él estuvo gritando por haber perdido dinero en la bolsa de comercio de Tokio durante la noche o algo así. No me llamó la atención en ese momento hasta que se abrió el ascensor, llegué a la calle y vi cenizas cayendo del cielo." recordó English para El Cronista.

Entre humo negro, llamas y papeles de máquinas de fax volando por los aires, David observó que su traje había sido manchado: "Un detalle que me molestó es que mi traje estaba bañado en cenizas. A veces, en las películas de guerra o atentados, hay pequeñas cosas que desatan el trastorno psicológico en los personajes, en mi caso fueron las cenizas. Hasta el día de hoy sigue siendo un recuerdo duro".

El segundo avión del 11-S y la historia dentro de la Historia

Llamó desde un teléfono público a su papá para avisarle que estaba bien, ni bien colgó pasó por arriba el segundo avión, "prácticamente explotó mi cabeza", narró el estadounidense. Ese fue el vuelo 175 de United Airlines, estrellado contra la Torre Sur a las 9:03 a.m.

"Vi a una mujer al lado mío recibir una llamada de su esposo que estaba en la torre. Fue desgarrador", aseguró el sobreviviente del atentado más grande a Estados Unidos.

A 23 años del atentado a las Torres Gemelas: ¿Cuántas vidas perdió el 11-S?

En total, 19 terroristas secuestraron cuatro aviones comerciales el 11 de septiembre de 2001 y estrellaron dos de ellos contra las Torres Gemelas del World Trade Center en la Ciudad de Nueva York, uno contra el Pentágono en Washington, D.C. y un cuarto avión en Pennsylvania. Como resultado, 2.977 personas inocentes que fueron asesinadas ese día.

Las autoridades de Estados Unidos cortaron todos los puentes para prevenir posibles focos de ataques. La única manera que tenía English de atravesar el río Hudson y volver a Nueva Jersey sería a través de un barco del ejército. Y así fue.

"Me dejaron en Hoboken, y caminé tres kilómetros hasta mi casa en Newport. En esa caminata vi escenas que nunca me voy a olvidar. La más llamativa fue una pareja jugando tenis en las canchas de mi edificio. Mi complejo estaba directamente en frente de las Torres Gemelas, con una vista increíble el 10 de septiembre y una vista espantosa a partir del 11 de septiembre. Humo negro y fuego, y con ese fondo de terror, esta pareja estuvo jugando un partido de tenis", rememoró English para este medio.

La larga búsqueda de justicia: aún más de 1,000 víctimas no están identificadas

La investigación de la Inteligencia estadounidense reveló que el paquistaní Khalid Sheikh Mohammed planteó cinco años antes la idea de formar pilotos para secuestrar aviones y usarlos como armas y este plan fue aprobado por mismísimo líder de al Qaeda, Osama Bin Laden. Así, fue como 19 terroristas arrebataron 2977 vidas en poco más de dos horas.

Se rescataron más de 600 personas y miles de rescatistas buscaron entre los escombros a quienes se hallaban dentro de los edificios. A lo largo de los años, se han encontrado restos en diferentes puntos, como en la azotea del edificio Deutsche Bank o en el relleno sanitario Fresh Kills. Según informes oficiales, desde 2001 las autoridades han recuperado miles de fragmentos de huesos y tejidos no identificados.

En 2018, se confirmó la identidad de la víctima 1.642 y, hasta ahora, se trabaja para identificar los restos de más de 1.000 personas en el sangriento ataque de Al Qaeda ese 11-S.

"Me subí al vagón y había un silencio total porque en 2001 no existía en ese momento señal en el subte. Nadie se había enterado de lo que estaba ocurriendo arriba. Sólo yo. Fui a la reunión en el edificio de Citibank, no firmamos el contrato. En 2002 me mudé a Mendoza, Argentina, y reemplacé mi sueño americano por el sueño argentino", concluyó.

Generaciones enteras recuerdan exactamente dónde estaban ese día en que su historia se fusionó con la Historia. Así nace el relato inolvidable de David English, uno de los sobrevivientes del 11-S. El legado del 11 de septiembre sigue vivo; en la memoria colectiva de los sobrevivientes; en el recuerdo de las víctimas del trágico día y en las cicatrices que dejó en la sociedad estadounidense y en el mundo. /Cronista