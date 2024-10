El sistema de salud en Salta debe modernizarse: recetas, turnos y fichas a mano

En esta nota de opinión, no me voy a referir a la calidad médica, o a los conocimientos de los profesionales de la salud; tampoco si es específico de lo privado o lo público.

Quiero enfocar mi análisis en lo que hace a la atención, a la toma de turnos, la recepción que le dan a las personas, a las recetas a mano, a los pedidos de análisis o estudios, a las pérdidas de tiempo que le generan al paciente, al muchas veces destrato y extrema complejidad y maraña de papeles y trámites.

Todo eso en Salta es viejo, obsoleto, siguen las agendas manuales, médicos llenando las fichitas (escolares Nº5), horarios que no se respetan, y un sinfín de etcéteras que todos sufrimos. Claro, tampoco sería cierto decir que ocurre en el 100% de los consultorios o clínicas médias, per si en muchísimas de ellas.

En tiempos donde la tecnología avanza en todos los campos, y nuevas herramientas y aplicaciones arremeten en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas, el sistema de salud en nuestra provincia sigue en el siglo pasado.





Voy a exponer diversas situaciones que seguramente más de un salteño vive (o sufre) a diario.

No te pasó de querer pedir un turno y llamar decenas de veces a un teléfono fijo (si, muchos consultorios médicos dan turno aún por teléfono fijo), y esperar por mucho tiempo hasta ser atendidos. ¿O tener que llamar varias veces hasta que alguien responda? ¿No te pasó de tener que ir a pedir un turno de manera presencial y las secretarias saquen una agenda en papel y vean los horarios disponibles? A cuántos les dijeron que debe presentarse a un determinado horario, y el médico o estudio para el cual pediste concurrir se atrasa 30, 45 minutos o una hora después del turno acordado. Ni que hablar de las recepcionistas o los propios médicos sacando esas fichitas escolares (conocidas como Nº5), y tomando a mano los datos personales y escribiendo a mano los datos personales, el diagnóstico y tratamiento recomendado. Y luego llega el momento en que el médico te debe recetar, ya sea un medicamento o un estudio determinado. Vuelven a aparecer los talonarios de recetas en papel, los sellos, y la necesidad de repetir todos los datos (personales, de la Obra Social, fecha, firma, diagnóstico, etc etc) tantas veces como pedidos sean necesarios.

Y podría seguir enumerando situaciones, muchas más, que todos sufrimos cada vez que necesitamos “ir al médico” y que muestran a las claras que la salud no quiere, no sabe o no desea modernizarse.

Salvo casos muy excepcionales que manejan algún sistema de turno on line, la salud en Salta no invierte ni apuesta a la tecnología. Ni las asociaciones o colegios profesionales relacionados generan el ámbito, promueven o incentivan que esto suceda.

Se habla de recetas electrónicas, de historias clínicas digitalizadas, de sistemas de turnos on line, pero no llegan o no lo llegan a todos.

Ese dar la espalda a un mundo donde las soluciones tecnológicas con aplicaciones, programas específicos y más recientemente con la llegada de la Inteligencia Artificial, etc etc dan comodidad, practicidad y permiten eficientizar y ahorrar tiempo y plata esperemos cambie alguna vez.

Repito, no es una crítica a la calidad de los médicos, ni centros de diagnósticos, ni laboratorios, ni farmacias ni todo lo relacionado al ámbito de la salud, sino a la falta de inversión y desarrollo vinculado a la necesaria modernización en el sistema de atención al paciente.