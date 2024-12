Por brotes de diarrea, piden precaución con el agua a quienes vayan a campings

El cuidado en el manejo de los alimentos viene advirtiéndose a lo largo del año, con mayores precauciones durante épocas como el Milagro, pero en este caso lo que merece mayor cuidado es el verano por el aumento de los brotes de diarrea.

Esto lo advirtió el Coordinador de Epidemiología, Francisco García Campos, quien señaló en Las chicas del cable que en las últimas semanas fueron aumentando los casos de diarrea: “En esta época es normal que aumenten”.

Si bien no debería tomarse como algo común, en esta época suelen incrementar por lo que se trabaja para contener los casos que son brotes de enfermedades transmitidas por alimentos que desencadenan en diarrea.

Entre estas infecciones se encuentran, la salmonella entérica y el brote de otras bacterias, que se transmiten por alimentos contaminados por el circuito ano, mano, boca: “Seguimos hablando de las buenas prácticas de manipulación de alimentos, falta de higiene y relacionados con las mayonesas caseras, con la manipulación de alimentos. Las temperaturas no colaboran”.

En cuanto a los campings, donde pasan el verano las familias salteñas, debe haber un mayor cuidado, tanto de los que llevan adelante estos lugares de recreación y relax, como de quienes lo visitan.

Por un lado, García Campos señaló que los campings deben garantizar agua clorada y en caso de no tenerla deben colocar un cartel explicando que el grifo no tiene agua clorada siendo solo de uso para baño y lavar el auto, no así para lavar las manos o las verduras.

Por este motivo indicó que lo mejor será que los salteños lleven agua segura, que compren las verduras un día antes para poder descontaminarlas en el hogar con agua y lavandina y colocarlos secos y cortados en una bolsa.

“Es clave la manipulación de alimentos y el agua segura, que sea potable”.

“Tenemos que hacer una reflexión y detenernos en las lecciones aprendidas” algo que se refleja en los valores históricos de casos de fiebre paratifoidea, ya que se presentaron 403 casos en el año cuando antes rondaban los 2.000, todo gracias a la implementación del cordón sanitario y las intervenciones en ríos.