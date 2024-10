Condena al exjefe de El Cóndor: "Es un abuso en un ámbito laboral tradicionalmente masculino"

En el día de ayer el juez Eduardo Raúl Sángari, vocal de la sala 2 del Tribunal de Juicio condenó a Félix Hugo Thames a la pena de 10 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en dos hechos, abuso sexual gravemente ultrajante en dos hechos y abuso sexual simple, cometidos contra tres mujeres que se desempeñaban como chofer en la empresa El Cóndor.

Álvaro Arias, abogado defensor de dos de las denunciantes, mencionó en FM Pacífico sobre la complejidad del caso ya que se tratan de hechos de violencia de género y sexuales en contexto jerárquico, mientras que las choferes eran ingresantes gracias al logro del fallo Cisneros.

“Era un mundo completamente masculino que se regía con la lógica machista”, comentó el letrado que esto quedó evidenciado en la causa, ya que después de las denuncias, las trabajadoras fueron sujetas a muchas críticas incluso se habló de complot en contra del acusado, pero se pudo comprobar que las denunciantes se conocieron posteriormente a las denuncias.

“No se les creyó durante mucho tiempo hasta que las pruebas en el juicio demostraron la solidez del testimonio de cada uno de los hechos denunciados”

Si bien hay hechos que datan de 2016, las denuncias fueron comenzaron en 2020, con las cuales una de las víctimas fue despedida tras dar a conocer los hechos: “En los testimonios surgieron que hubo otros casos, pero no tenemos elemento objetivo de prueba contundente como el caso de ellas, como no hubo denuncia no sabemos si es cierta”.

Las trabajadoras nunca recibieron apoyo, comentó Arias: “Un mundo de hombres que muchas veces resguarda su voz más si tiene poder, en desmedro de las mujeres que eran nuevas, que no tenían experiencia, estaban en completa desventaja”.

“El fallo es un hito en Salta, porque no es un abuso en ámbito laboral, sino en un ámbito laboral tradicionalmente masculino”