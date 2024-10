Milei vuelve a las fuentes para reclutar partidarios: "Tiembla la Casta"

En pleno lanzamiento nacional de La Libertad Avanza, el presidente de la nación, Javier Milei vuelve a las fuentes y retoma el ADN de su espacio, siempre disruptivo y en contra de la política tradicional.

El mandatario nacional publicó un video este sábado en su cuenta de Instagram (y lo replicó en su cuenta de la red social X) acompañado por el siguiente texto. TIEMBLA LA CASTALA LIBERTAD AVANZAVIVA LA LIBERTAD CARAJO.

En el video se escucha un fragmento de la reciente presentación de Milei en el Congreso y se muestra a muchos políticos de la oposición como los radicales Martín Lousteau y Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el sindicalista Pablo Moyano, entre muchos otros.

Las imágenes se entremezclan con fragmentos de marchas violentas y sobre el final se pueden ver momentos de actos del presidente. Justamente Milei y su hermana Karina son las únicas dos figuras del oficialismo que aparecen en el video, incluso juntos.

El fragmento completo

“Hay un sector importante de la dirigencia política que no quiere abandonar los privilegios, del antiguo régimen. Los vimos en las violentas manifestaciones frente al Congreso, en las declaraciones de sindicalistas que se resisten a entender que la Argentina de los privilegios se terminó. En el accionar de los diputados que pidieron el voto apoyando el cambio pero que pretendieron traicionar su mandato mientras veía. Evidentemente hay muchos actores del establishment político y económico del país que no quieren dejar atrás la Argentina del fracaso. Nosotros no venimos a jugar el juego mediocre de la política. No negociamos el cambio, vamos a cumplir la promesa que le hicimos a la sociedad con o sin el apoyo de la dirigencia política. Quiero decirles a todos los que están acá y a los que nos están mirando, que si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán”.

Al termino de las imágenes se puede leer una placa que dice “Si estás de acuerdo con estas ideas bienvenido a La Libertad Avanza”.