Privatización del Belgrano Cargas: “Ojalá no se priorice la puerto dependencia y el ombligo del Obelisco”

En la jornada de ayer, el Gobierno Nacional emitió un comunicado donde informaba la privatización del Ferrocarril Belgrano Cargas, anunciando el vocero presidencial que: “Todo lo que se pueda privatizar, se va a privatizar”.

El Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín De los Ríos, se expidió al respecto en CNN Radio Salta, remarcando la importancia del Belgrano Cargas para una provincia como Salta por su diversidad productiva y la necesidad de una logística para aminorar los costos de transporte que se trasladan a la producción.

“El ferrocarril es absolutamente fundamental, es una de las asimetrías históricas por un federalismo aún pendiente”.

Remarcó que todos los intentos de proyectos de privatización nunca tuvieron en cuenta la importancia logística y estratégica fundamental para el norte grande: “Siempre se trataba de rendir culto al libre mercado” dijo el funcionario, señalando que la última privatización así lo muestra, que concentró todo en el ramal cerealero sin dar impulso al transporte de las otras cadenas productivas.

Hizo hincapié que el acceso de cualquier productor, industrial, salteño y norteño al ferrocarril tiene que ser posible, sobre todo teniendo en cuenta que el impacto y expansión de la minería en Salta necesita de esta alternativa, al igual que los biocombustibles, azúcar y la forestoindustria.

“Si no entendemos el ferrocarril como estratégico para el desarrollo y honramos solo la voluntad que no sea deficitario y que no le cueste al Estado, vamos a correr el riesgo de seguir postergando el desarrollo del norte” dijo De los Ríos.

A partir del comunicado de Nación, manifestó que tuvieron intercambios con Belgrano Cargas, ya que la continuidad del proyecto de nodo logístico en Salta es menester: “Con su último presidente veníamos trabajando que, si se va a privatizar, tengan en cuenta la realidad del norte, a Salta con la minería y nos permitan participar de los pliegos licitatorios y que no se concentre solo en algunos ramales y no repitamos errores del pasado”.

“´Privatizado o no, va a ser un impulso al desarrollo si se tiene en cuenta el valor estratégico para el ferrocarril”.

Manifestó su deseo es que las cosas se hagan de la mejor manera en favor de todas las cadenas productiva y las provincias involucradas puedan participar: “Ojalá hagamos las cosas bien, el ferrocarril es vertebral para el desarrollo de provincias como Salta y no se priorice la puerto dependencia y el ombligo del Obelisco” finalizó.