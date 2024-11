¿Llegan a Salta los mosquitos rojos para combatir el dengue?

El senador provincial por el departamento San Martín, Manuel Pailler, afirmó en Cadena 365, que se reunirán con la Comisión de Energía Atómica para la llegada de los mosquitos rojos a Salta.

La medida fue realizada por el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza que liberó más de 10 mil “mosquitos rojos” en el barrio Bermejo de la localidad Guaymallén a modo de prueba. Esta prueba podría implementarse también en la provincia de Salta.

En ese sentido, los expertos señalan que los mosquitos liberados son los “Aedes Aegypti esterilizados y pigmentados de rojo” para diferenciarlos, y que los vecinos no los maten. Estos mosquitos no pican a los humanos

Pailler adelantó que pronto podría empezar a aplicarse en Salta este ensayo. “En eso está trabajando la Comisión Nacional de Energía Atómica que tiene una sede acá en Salta y nos vamos a reunir con ellos para que nos explique el procedimiento y ya hay un avance con el municipio de la Capital para poder hacerlo" afirmó el legislador.

También agregó que es un método que ha dado buenos resultados preliminares por lo menos en los lugares donde se han utilizado.

Pailler indicó que en la provincia podrían liberarse mosquitos de color fosforescente para que sean identificados por las personas y no los maten y explicó que, si bien no se verán inmediatamente los resultados, se espera que un par de meses no haya reproducción.