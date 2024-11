¿Celosa? Viviana Canosa criticó la relación entre Yuyito González y Milei: “Parecen madre e hijo”

Carmen Barbieri debutó en la conducción de Poco Correctos con nuevo equipo. Uno de los primeros temas del programa fue uno de los más mencionados del momento. A días de que Yuyito González entreviste a Javier Milei en su programa -esta vez como pareja-, Viviana Canosa opinó al respecto.

En su programa de Radio Rivadavia, Viviana Canosa empezó leyendo: “Titulo de la Revista Noticias: La relación maternal de Yuyito con Javier Milei”. Luego, opinó: “Yo no sé si ellos son novios o si juegan a que son madre e hijo. ¿Le pondrá talquito para que no se le paspe o será más del óleo calcario?”.

“Para no romper con tanta dulzura, Yuyito le dijo al presidente que hace bien todos los deberes y que ella es su fan. A lo que Milei le contestó: ‘Yo también soy fan tuyo’. Yuyito durante las dos horas de nota se esforzó por mostrar que es la novia del presidente. Sin embargo, Milei le agarraba la mano como a un granadero”, sumó.

Viviana Canosa habló en #PocoCorrectos sobre el vínculo entre Amalia "Yuyito" González y Javier Milei. pic.twitter.com/27llS6eKM8 — eltrece (@eltreceoficial) November 11, 2024

Yuyito González vs. Viviana Canosa

“Siguen las repercusiones de la nota que hiciste con Javier. Me imagino que para vos fue única”, mencionó el cronista de Poco Correctos en una nota exclusiva con Yuyito González. “Sí, fue espectacular”, respondió la conductora de Empezar el Día, quien entrevistó al Presidente nuevamente hace pocos días.

“Fue más que una nota, fue un programa completo, tuvo unas repercusiones... ¡Tremendo!”, respondió ella muy conforme. “Fue lo más visto del lunes pasado, gracias a que se pudo hacer el tiempo y estuvo. Y estuvo Adorni, Petovello, Lemoine, estuvieron todos...”, agregó la conductora quien resaltó: “Lo que prevaleció es verdaderamente el sentimiento y la onda que tenemos nosotros”.

Luego, el periodista no quiso dejar pasar la oportunidad y mencionó a Viviana Canosa. “Dijo que te agarraba la mano como si fuese un pescado...”, puntualizo. “No me meto a hablar de lo que diga nadie porque sinceramente no me interesa. No escucho a nadie, que cada uno haga de su cabeza lo que quiere hacer. No, no escucho nada”, respondió Yuyito González.

“¿Por qué crees que pasa eso?”, repreguntó el cronista. “No, no tengo idea. No pierdo un minuto de mi vida en analizar nada. Yo analizo mis cosas, mi vida hermosa y nada más. Después los demás para mí no existen. Yo me vinculo solamente con cosas que a mí me suman, me hacen bien, hacen bien a mi relación, a mi a familia, a mi trabajo, a mi espíritu, a mi cabeza, a mi salud, punto. Todo lo demás... no me interesa”, cerró.

Minutos más tarde mostraron al aire la entrevista a Viviana Canosa. “Usaste una palabra bastante importante dijiste que era “medio retorcido”, mencionó el cronista. “Me parece, por parte de él, la verdad que yo no tengo nada personal con ella, me parece una divina”, comenzó respondiendo la periodista.

De todas maneras, agregó: “No entiendo por qué exponen tanto la relación. Terminaron el otro día yéndose detrás del decorado al estilo de un sketch Sofovich, no entiendo por qué... Me parece que estamos en un momento de la Argentina complicado y me parece que cuanto menos se exponga eso mejor”.

“¿Crees en la relación?”, le consultó el periodista. “Sí, ¿por qué no?”, respondió para luego agregar: “A ver... a Yuyito en cualquier momento le van a decir que baja un cambio. Me parece que El Jefe le va a decir a su hermano que Yuyito baje un poco porque es un montón”.