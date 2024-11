El complicado momento que atraviesa Wanda Nara tras su escándalo con Mauro Icardi

Wanda Nara atraviesa momentos complicados después de su escandalosa pelea con Mauro Icardi, que devino en la publicación de videos y chats íntimos. Posterior a eso, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) anunció en sus redes sociales que canceló un viaje de trabajo a Tailandia por “motivos personales”. Ahora, volvió a usar sus historias de Instagram para disculparse con la marca que la había contratado.

“Realmente me parte el corazón no poder participar de esta gran experiencia. Estaba muy emocionada por ir, pero como ya les comenté, me tuve que bajar por temas personales”, indicó.

Tras agradecerle a la marca por la invitación y disculparse por no haberse presentado, le envió buenos deseos a las otras celebridades que viajan: “Por sobre todo, desearles la mejor a todas las que viajan y que la pasen espectacular Zaira Nara, Jimena Barón, Pampita, Julieta Poggio y Stephanie Demner”.

Wanda Nara se disculpó con la marca que la convocó a Tailandia.

Aseguran que Wanda Nara se quedó sin un importante trabajo tras su escándalo con Mauro Icardi

Wanda Nara ya no sería tenida en cuenta para la programación de Telefe del año que viene. Así lo informó Daniel Ambrosino al aire de A la tarde (América), quien dio los detalles del presunto fin del vínculo entre el canal y la conductora de Bake Off Famosos.

“Lo que a mí me dicen desde el canal de la familia es que ella no tendría lugar en la programación del 2025?, comenzó diciendo ante la sorpresa de sus compañeros de panel.

Y siguió: “Y eso no es lo peor. Lo que me dicen concretamente desde Telefe, con información también de la productora, de Kuarzo, acá estoy metiendo a Gran Hermano. Wanda lo que necesitaría es demostrar que se tiene que quedar trabajando en Argentina, por lo cual necesitaría tener un trabajo firme porque Bake Off ya está grabado, se terminó”.

“La programación de verano obviamente en Telefe es Gran Hermano. La relación con Wanda estaría en la cuerda floja por más que salgan a desmentir la información. Lo que me dicen es que no están de acuerdo con todo este escándalo que está mediatizándose con respecto a lo que publican y después borran Wanda e Icardi”, continuó explicando el periodista.

Por último, Ambrosino contó cuál fue el pedido que la empresaria le hizo al canal, que la señal no le concedió: “Wanda habría pedido estar en el debate de Gran Hermano en el lugar de Marina Calabró o algo parecido dentro del panel de GH y lo que me dicen es que la respuesta fue un rotundo ‘no’ porque en ese lugar quieren una periodista, que sería Marina Calabró”. /TN