Corredores Viales sigue sin responder por el estado deplorable de ruta 9/34: “Es vida o muerte”

En un nuevo episodio de una disputa que parece no tener fin entre Corredores viales y Metán, por el estado deplorable de ruta 9/34, tramo Metán -Yatasto, considerado uno de los más peligrosos en materia vial y que se cobró varias vidas, se conoció el resultado que dejó la Audiencia convocada por el Juez Sebastián Fucho, en el marco del amparo presentado por él mismo y la concejal María José Bernis.

La audiencia buscaba abordar el crítico estado de la Ruta Nacional 9/34, pero la concesionaria no dio explicaciones ni presentó soluciones, dejando en evidencia su desinterés por las graves condiciones de la vía y el peligro que representa para quienes la transitan.

Atento a esta situación es que el Intendente de Metán, José María Issa, se mostró indignado con Corredores Viales S.A.

“Es una falta de respeto absoluta que no se hayan presentado. Uno esperaba que informen sobre el supuesto proyecto que tienen y den soluciones concretas, especialmente para el tramo entre Metán y Yatasto, que es el más crítico. Lamentablemente, no apareció nadie de Corredores Viales”, manifestó Issa.

El Jefe comunal concluyó remarcando la urgencia de tomar medidas inmediatas. “No es una cuestión política, es una cuestión de vida o muerte. Los metanenses no podemos seguir pagando por un servicio que no existe. Exigimos respuestas y soluciones ahora, antes de que haya más víctimas que lamentar”, finalizó.

En contraste a la actitud de Corredores Viales, representantes de Vialidad Nacional sí estuvieron presentes y expusieron avances sobre el tramo Rosario de la Frontera-Yatasto, en el marco de una audiencia pública prevista para enero próximo

. Sin embargo, Issa fue categórico al remarcar que los trabajos más urgentes deben realizarse entre Metán y Yatasto, donde el deterioro extremo de la calzada representa un riesgo diario para la vida de miles de personas.

"Desprecio por la vida de los argentinos"

El intendente cuestionó duramente el reciente aumento del peaje a $1300, un costo que los usuarios deben afrontar sin recibir mejoras en la infraestructura vial. “¿De qué sirve pagar un peaje tan alto si no hacen mantenimiento? Ni siquiera se ocupan de limpiar los costados de la ruta. Es un abuso. Los usuarios sólo tenemos obligaciones, mientras ellos no cumplen con nada”, enfatizó Issa.

Además, recordó que la concesionaria no realiza tareas de mantenimiento desde hace años, lo que ha llevado al deterioro completo del tramo Metán-Yatasto. “La ruta es un desastre. Se siguen acumulando accidentes fatales, pero a Corredores Viales parece no importarle. Ni siquiera se dignan a presentarse cuando la Justicia los convoca. Esto demuestra el total desprecio que tienen por la vida de los argentinos”, sostuvo el jefe comunal.

Según Issa, durante la audiencia se confirmó que hay fondos disponibles para ejecutar trabajos inmediatos, pero la falta de acción de la concesionaria sigue dilatando cualquier mejora. “El juez nos informó que existe la posibilidad de buscar alternativas entre Vialidad Nacional, la Provincia y el Municipio para encarar trabajos urgentes. Sabemos que no es nuestra competencia, pero estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para garantizar la seguridad de la gente”, señaló.

Asimismo, recordó la reunión que mantuvo con Federico Casas, director de Vialidad Nacional en Salta, quien aseguró que Corredores Viales presentó un proyecto para licitar las obras a principios de 2024. Sin embargo, Issa destacó que la audiencia hubiera sido el espacio ideal para que la concesionaria ratifique esta información. “Tuvieron la oportunidad de dar la cara y explicar qué van a hacer, pero decidieron seguir escondiéndose. Esto ya es una constante durante todo el proceso”, lamentó.

El mandatario también hizo un llamado a Vialidad Nacional para que cumpla con su rol de órgano de control y supervise las acciones (o la falta de ellas) de la concesionaria. “Vialidad tiene la responsabilidad de fiscalizar que Corredores Viales realice los trabajos que le corresponden. Si no lo hacen, terminan siendo cómplices de esta situación. No podemos permitir que sigan cobrando peajes millonarios mientras la ruta sigue en estado deplorable” concluyó por Expresión del Sur.