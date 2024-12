Paula Benavides confirmó que renunció a Salta Independiente para asumir

Paula Benavides, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidenta del partido Salta Independiente y formó parte del Concejo Deliberante, anunció su renuncia para asumir como secretaria de Gobierno en la provincia. "Renuncié al cargo de vicepresidenta del partido. Esta renuncia es una manera de demostrar que esto ha sido una decisión personal, algo que lo he hablado, por supuesto, con la dirigencia del espacio cuando se me hizo el ofrecimiento", expresó Benavides en sus declaraciones.

Aclaró que su decisión no sorprendió a sus compañeros de partido: "Estaban en conocimiento, con lo cual no me voy del partido. Soy miembro fundadora del mismo". Esta decisión, según señaló, fue tomada en consenso y diálogo con los líderes del espacio político.

Con respecto a su nueva función, Benavides adelantó que este será un año clave para fortalecer los vínculos entre el Ejecutivo y el Legislativo: "Estuvimos hablando con el gobernador, y es un año con muchas modificaciones. Tiene que haber un vínculo con la parte legislativa, y desde la Secretaría trataremos de ser ese nexo para poder, por supuesto, aprobar proyectos que vienen demandando la gente".

Benavides también destacó áreas específicas en las que buscará mejoras dentro de la Secretaría. "El Registro Civil tiene algunas cuestiones a pulir. Además, la Secretaría de Personas Jurídicas está netamente en contacto con la comunidad. El gobernador mencionaba la importancia de las fundaciones y la parte deportiva, donde muchos clubes tienen personería, pero no pueden continuar ni gestionar recursos por falta de estados contables", explicó.