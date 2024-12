Jury contra Parisi: "No he recibido dinero alguno", se defendió

Hoy comenzó la audiencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que evalúa la posible destitución del suspendido Juez de Garantías 2 del Distrito Judicial Orán, Claudio Parisi, ante graves acusaciones en su contra.

En su intervención, el acusado negó las imputaciones que lo señalan, afirmando de manera categórica: "No he recibido dinero alguno. Nadie me ofreció. He actuado conforme a derecho y aplicando lógica. En el norte tenemos que resolver con lo que no tenemos".

"No he hecho mal desempeño de mis funciones"

La audiencia, presidida por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia de Salta, cuenta con la participación de los jueces de Corte Pablo López Viñals, senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano, diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse, además de otros miembros designados por las cámaras legislativas.

El proceso, según El Tribuno, inició con la lectura de las acusaciones, y a medida que avance, se presentarán pruebas y testimonios que determinarán la continuidad de la investigación y los posibles pasos a seguir.

El Jurado de Enjuiciamiento continúa evaluando los elementos del caso para decidir sobre la destitución de Parisi.