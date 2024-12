Familiares piden Justicia por Cristian Barraza, dijeron que se suicidó pero la autopsia reveló otros datos

En el mes de junio, Cristian Barraza, un joven tatuador de Tartagal apareció sin vida y se dijo que había muerto por distintos motivos, entre ellos que se habría quitado la vida, pero posteriormente, la autopsia reveló heridas, golpes y indicios de autodefensa, incluso hasta cabellos entre sus dedos.

Su hermana, dolida y entre lágrimas dijo: "Es una tristeza total tener que salir a pedir justicia por lo que le hicieron a mi hermano y que no haya nadie. A más de 6 meses de su muerte no nos dan respuestas".

La mujer recordó que en un principio se habló de un informe de la forense la cual, según dijo, ni se habría acercado al lugar del hallazgo. "Primero nos dicen que murió por una fractura de base de cráneo, es el primer informe de la forense, ahora nos dicen que murió por una cardiopatía congénita, no sé porque la forense cambia el informe", reclamó.

Reprochó el hecho de que la Justicia, no haya avanzado: "La doctora Pérez nos pidió que no salgamos no hagamos nada, pasaron 6 meses señor, tenemos que pedir justicia, porque lo que le hicieron no tiene nombre".

"Se dijo que se había suicidado, pero no tiene carátula la causa, lo único que dijo la forense en el primer informe que fue un homicidio, cuando nos entregan el papel de defunción dice que fue un homicidio por fractura de base cráneo, llamamos al comisario de la brigada y nos dijo que la forense puso eso por poner que no estuvo en el lugar de los hechos, de ahí se puso que se había suicidado, con el pasar del tiempo recibimos la autopsia".

La autopsia reveló heridas cortopunzantes, lesiones de defensa en los brazos, fractura de tabique y tres golpes en la cabeza, hematomas en las rodillas y en noviembre se citó a la forense y dijo que él había muerto por una cardiopatía congénita.

En tanto su mamá pidió "queremos saber que pasó realmente con mi hijo, no saben explicarme por qué tenía tantos golpes. Ahora, 6 meses después, dicen que murió por una cardiopatía. Nunca hicieron nada y ahora me cambian que murió por una afección cardíaca, pero que me digan por qué estaba tan golpeado".

Por último la mujer denunció "Lo que más me duele es saber que ellos lo que ven es un chico todo tatuado, que era un drogadicto tatuado más y por eso no investigan. No pude hacer el duelo porque no sé de que murió. Cristian no estaba solo, tenía una familia. Ni si quiera peritaron el celular" cerró por Mosconi Tv color.