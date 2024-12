Sabrina Rojas destruyó a Luciano Castro y le declaró la guerra: “Les hago creer a mis hijos que tienen un papá fantástico”

De un tiempo a esta parte, Sabrina Rojas se cansó de las cambiantes actitudes de su expareja, Luciano Castro, quien hoy está de novio con Griselda Siciliani, pero que a su vez la conductora de Pasó en América (América TV) dio a entender que la actriz fue amante de su marido cuando ella estaba embarazada de uno de sus dos hijos junto al ex Jugate Conmigo.

En una entrevista con Desayuno Americano y analizada luego por Intrusos, ambos ciclos del canal de Palermo, Rojas fue letal tanto con Siciliani como con Luciano Castro.

En primer lugar, sobre las irónicas reacciones de Griselda sobre sus dichos, Sabrina fue más que clara al admitir que sabe que es "una mina que tiene humor", si bien disparó fuerte sobre su proceder, al deslizar que "cada uno tiene sus principios", y recordó picante que "hay personas que dicen 'no hablo de mi vida privada' pero después contás que fuiste seis años amante... Son maneras. Tal vez para ella es su normalidad".

Y tras lamentarse al asegurar que a veces tiene ganas "de no ser familia de Luciano", Sabrina Rojas aseguró que su ex no cambiará su personalidad. Al tiempo que disparó molesta: "Igual debería encargarse un poco más de cosas más importantes que pasear tanto con su novia, por ejemplo sus hijos".

Asimismo, retomando el tema de la doble personalidad de la gente, Rojas señaló dura: "Yo soy como soy en todas partes, en cámara, fuera, en la puerta del cole, como compañera de trabajo... Esto que ves es lo que soy, no tengo una doble cara. Hay otras personas que sí. Griselda no lo sé, el padre de mis hijos sí".

Como si no fuese suficiente, Sabrina fue clara cuando el cronista le consultó sobre si efectivamente hubo unos besos entre ella y Luciano hace poco. "Es más lo que callo que lo que cuento", deslizó filosa y ante la repregunta de su Luciano la sigue buscando, la modelo fue cortante al asegurar: "No, ahora hace como dos meses que ya no...", dejando claro que estando ya de novio con Siciliani, Castro siguió buscándola a ella.

Fue allí cuando Sabrina se despachó letal contra el papá de sus hijos. "A veces lo veo a Luciano haciéndose el correcto y moralmente deja mucho que desear", y tras ser consultada sobre si volvería alguna vez con el actor, Rojas fue terminante: "Jamás. Yo soy muy feliz desde que estoy sin él".

Y por último, ante la consulta de si Luciano Castro es tóxico con las relaciones, la respuesta de Rojas una vez más fue tajante: "Con su propia vida" es tóxico.

Luciano Castro confesó qué piensa en verdad sobre el conflicto entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani

Después de varias semanas en las que Sabrina Rojas expuso de manera rotunda a Griselda Siciliani, revelando que cuando ella esta casada con Luciano Castro y mientras estaba embarazada de uno de sus hijos, la actriz perseguía al ex Jugate Conmigo con mensajes y fotos subidas de tono, dando a entender que fueron amantes, el actor se pronunció por primera vez públicamente sobre el tema.

Abordado en la calle por Intrusos (América TV) junto a otros cronistas colegas, Castro tuvo la delicadeza de parar a hablar. Y a pesar de la evidente incomodidad del tema, se mantuvo sereno en todo momento y con buena cintura para evitar responder las consultas periodísticas.

Así, al hacerle saber que en este último tiempo se habló mucho de él, Luciano se atajó de entrada asegurando "yo no hablo de nada".

Al tiempo que sobre las declaraciones de Siciliani que en su momento dijo que le preguntasen a él, una vez más repitió "yo no hablo, no opino". Y dejó en claro: "Todo lo que tengo que hablar, lo hablo en privado como lo hice siempre. No es una postura".

Eso sí, admitió que no le gustó nada el enfrentamiento entre Griselda y Sabrina, así como también hizo saber que respalda a su novia "a través del amor" que tiene hacia ella. Y también negó haber hablado del tema con la madre de sus hijos.