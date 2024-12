Las contundentes fotos que confirmarían el romance entre Enzo Fernández y la expareja de L-Gante: “No hay que preguntar”

Luego de los rumores de romance entre Enzo Fernández y Nicki Nicole tras su separación de Valentina Cervantes, en las últimas horas, comenzaron a circular varias fotos que vinculan al futbolista con Candela Arizaga, expareja de L-Gante.

Enzo Fernández publicó en su cuenta de Instagram varias fotos de él en las calles y diferentes puntos turísticos de Londres. Los seguidores comenzaron a preguntarse en los comentarios quién tomó las imágenes y si se trataba de una mujer, y a las pocas horas, la expareja de L-Gante publicó fotos desde el mismo lugar.

“No hay que preguntar, claramente está con Enzo”, “Primero L-Gante, ahora Enzo Fernández”, “Quién te saca las fotos Enzo picarón”, “Se sacaron las mismas fotos”, “Cambiaste bronce por oro reina”, “Fue la ex de L-Gante la que le sacó las fotos” y “No les molesta mostrar que están juntos”, escribieron algunos de los seguidores.

Semanas después de que explotara el escándalo por la abrupta separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, la joven habló por primera vez de cómo fue el momento de la dolorosa charla y las decisiones que tuvo que tomar luego.

La influencer de 24 años estuvo invitada al streaming de Bondi Live, y habló de lo que fue la separación que terminó en la mudanza junto a sus dos hijos -Benjamín y Olivia- en la Argentina.

“No es que no lloré, obvio que duele y cada día que pasa va sanando”, comenzó diciendo la modelo tras ser consultada sobre cómo se dio la conversación que le puso fin a la pareja.

Candela habló de la relación que pudo habría tenido Wanda Nara con L-Gante

Matías Vásquez, uno de los panelistas del programa arrancó preguntando:”¿Elián estuvo con Wanda?”. Ella, sin esconderse, contestó con seguridad: “Y, es obvio, para mí que sí, no me gusta meterme, pero cuando empecé a estar con el recibí un poco de celos y mala onda por su parte”.

“Apenas empezamos a estar había un lanzamiento de un tema de ella y le decía ‘te invito, pero si querés venir… vení solo, no vengas con tu novia’, después hubo otras situaciones”, sumó Candela sobre el duro momento que vivió mientras estaba con el cantante.

“¿Te llegó a insultar a vos por mensaje o a través de Elián?”, repreguntó el periodista sobre los cruces entre las dos mujeres. “A mí no, pero habré visto una o dos veces que me insultaba en charlas con él, incluso una vez la busqué y me tenía bloqueada a mí y a mi mejor amiga”, respondió la joven sobre las actitudes de Wanda Nara. /Radio Mitre