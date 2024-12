El Gobierno apuesta a minimizar la polémica en relación al caso de Kueider: “No merece demasiada atención”

El Gobierno apuesta a minimizar la polémica en relación al caso de Edgardo Kueider tras su destitución como senador, como también la escalada de tensión entre el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel por la sesión en la que determinó el apartamiento del legislador. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que el caso “no merece demasiada atención”.

El viernes el Presidente profundizó sus diferencias con la Vice, en medio de las tensiones con la Casa Rosada por la destitución de Kueider. Milei dijo en declaraciones a El Observador: “El jueves que yo viajé a Italia, el propio Manuel Adorni confirmó mi viaje y se replicó en los medios. Villarruel y su secretaria fueron notificadas el martes”. Desde el entorno de la titular del Senado le habían dicho a TN: “No estábamos al tanto del viaje porque teníamos la sesión corriendo cuando se confirmó”.

Francos dijo que no hay un “conflicto institucional” entre el Presidente y la Vice, sino “una diferencia de interpretación, en todo caso”. El jefe de Gabinete mencionó que “como dijo el Presidente, a esto no hay que darle más importancia de la que tiene”. El funcionario destacó “la decisión mayoritaria del Senado de expulsarlo a Kueider”, y planteó: “Me parece que con eso es suficiente, si hubo 60 senadores que votaron por expulsarlo al senador Kueider, el tema está listo”.

El jefe de Gabinete consideró, en declaraciones a Radio Rivadavia, que si hay que hacer una nueva sesión tras la impugnación de Kueider le parece que “la Justicia tendrá que resolver si eso es válido o no válido y después llamar una nueva sesión”. Francos dijo que “si se llama a una nueva sesión, está claro que el Senado” volverá a determinar la expulsión del dirigente peronista.

El jefe de Gabinete volvió a manifestar el deseo de un acuerdo electoral con el PRO para las legislativas: “No me imagino una elección en la que vayamos separados con el proyecto, imagino una elección en la que podemos, por lo menos en algunos distritos, encontrar puntos de unión”.

“Yo creo que la unión hace la fuerza. Si nos dispersamos, no va a ser bueno para este espacio”

“Aunque estoy convencido que Milei va a tener fuerza suficiente como para ganar la elección, de todas formas creo que es importante encontrar dentro del espacio de quienes apoyan las ideas de la libertad y de las instituciones en la Argentina, buscar este espacio común que nos permita triunfar definitivamente y con mucha fuerza en las elecciones próximas”.

“Creo que Mauricio Macri estaba molesto por algún tema en particular, en particular por el tema de Kueider, supongo. Creo que no todos sus senadores votaron de la misma forma, en fin. Pero no tiene importancia, yo creo que hay muchas posibilidades de tener conversaciones y de acordar temas”.