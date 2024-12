"¡Te vamos a matar!": Peleas, piedras y violencia entre vecinos y un club de Metán

Un violento hecho se registró en Metán, en la zona Norte durante el fin de semana y un video con imágenes lamentables muestran como varias personas, entre ellas el Presidente de Liga Metanense de Fútbol, José "Pirulo" Craba, se apedrean, usan palos e insultos.

Atentos a este hecho Craba decidió hablar y explicar lo que pasó en la jornada, señaló que la agresión inició por parte de 6 personas, de una misma familia a la que catalogó como "delincuentes" y que él solo reaccionó cansado de las tantas denuncias que radicó para con estas personas por las cuales no tuvo respuestas desde la Justicia.

"Estamos cansados. Esas personas reiteradamente nos robaron, las denuncias están puestas, nos rompieron el club, nos apedrearon el club, ellos estaban teniendo un enfrentamiento con unos chicos del barrio, no tenían nada que ver en esto. Fui notificado el día jueves que estaban asustadas las personas del gimnasio y del padel porque estaban apedreando el club, yo estaba en reunión de la Liga"

Cuenta que cuando llegó estaban apedreando y decidió intervenir "Llamé la policía, se hizo presente los dispersó y quedó ahí, la gente que estaba en el club se tuvieron que retirar por miedo. Había una batalla campal entre gente del barrio y esta familia rosarina que viven ahí, son delincuentes, salieron de la cárcel con condicional y están parando ahí".

Luego el día viernes volvieron a apedrear el club en la madrugada y las imágenes se corresponden al día viernes, alrededor de las 16 horas cuando él se encontraba en el interior del club limpiando y llegaron estas personas con palos, machetes y totalmente agresivos para con su persona.

"Me insultaron, me dijeron ¡Batidor de la cana! ¡Te vamos a matar! ¡Te vamos a romper el club! Yo les contesté, entre al club. Saco las cosas de limpieza y vienen ellos con cuchillos, machetes, palos, como 6 personas, dos mujeres, a quererme agredir, me tuve que encerrar en la oficina del zoom, llamé a mi hermano y vinieron, me rompieron el vidrio de mi camioneta, rompieron los vidrios de los club, y me enojé y saqué el bate, es la realidad, no se puede permitir esto, tengo que pagar 3 millones por un vidrio, lo único que hice es cuidar a la gente del club" contó por El Bueno y el Malo.

El presidente se mostró indignado por lo que les toca enfrentar en manos de esta familia, que señala como conflictiva, e insistió en su necesidad de frenarlos ante la inacción de la Justicia.